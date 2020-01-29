Xiaomi Mi Store открывается в ТРЦ Palazzo

1 февраля в 14.00 в торжественной обстановке в ТРЦ Palazzo состоится официальное открытие магазина Xiaomi Mi Store. Впрочем, некоторое время магазин уже работает в тестовом режиме, и самые любопытные могли заглянуть, чтобы увидеть весь ассортимент заранее. Мы решили последовать их примеру и рассмотрели, что предлагает магазин любимого народного бренда.

Как и в других Mi Store по всему миру, интерьер магазина легко узнаваем. Но главное преимущество белорусского Mi Store - это возможность познакомиться с широким рядом продуктов Xiaomi. Ассортимент в нем очень разнообразный: есть и ноутбуки, и элементы умного дома (например, робот-пылесос, умные часы, умные светильники, очистители воздуха, умные чайники, электрошвабры), фитнес-трекеры, умные весы, IP-камеры, фены, телевизоры и даже короткофокусный лазерный проектор с максимальной диагональю 150 дюймов. В наличии также колонки, внешние аккумуляторы и другая портативная техника. Довольно популярны у потребителей также брендовые рюкзаки и чемоданы Xiaomi. Но основное место, конечно же, занимают смартфоны - от самых современных и актуальных до «бюджетников».

Философия компании заключается в девизе «инновации для каждого». Однако Xiaomi не стремятся выпускать свои устройства как можно быстрее для глобального рынка. И даже если новинка уже продается в Китае, это еще не значит, что оно тут же появится и в Беларуси. Дело в том, что компания Xiaomi уделяет очень много внимания простоте использования и безопасности своих продуктов. Чтобы протестировать изобретение, нужно время.

Также компания сосредоточена на выпуске устройств, которые были бы полезны потребителям и окружающей среде. Немало внимания уделяется устройствам, которые так или иначе улучшают качество жизни и здоровье своих пользователей. Например, умный дом и его датчики позволяют экономить время и электричество, а умный свет подбирает оптимальную световую температуру, чтобы благоприятно влиять на зрение. Кроме прочего, есть целая линейка фитнес-устройств, весов, тренажеров, даже кроссовок. Xiaomi можно встретить и на кухне: для правильного питания они производят мульти варки и кухонные комбайны. Также за здоровьем в доме следят увлажнители и очистители воздуха. В общем, если мы говорим о философии, то стоит говорить о том, что я написал выше.

Вся продукция сертифицирована для использования в Беларуси, поддерживает русский язык и сопровождается официальной сервисной гарантией. Статус официального авторизованного представителя Xiaomi в Беларуси означает, что новинки будут появляться в магазине Xiaomi Mi Store в первую очередь, причем по хорошим ценам. Совершая покупку в фирменном магазине, вы гарантированно получите гаджет для глобального рынка с соответствующей прошивкой. Также не стоит забывать об официальной гарантии в авторизированном сервисном центре.

В день официального открытия магазина разыграют классный смартфон Redmi Note 8 Pro, а также несколько сотен подарочных сертификатов различного номинала. Очень советуем подготовиться и почитать про бренд Xiaomi - вопросы наверняка будут о нем. Для тех, кто любит всевозможные активности, будет организован фотоквест, специальная настольная игра по Xiaomi, само собой, с розыгрышем призов и подарков. Создавать праздничную обстановку в день открытия будет ведущий, для посетителей также приготовят небольшие угощения. Приходите всей семьей - будет весело!

БУДЬ В КУРСЕ!

Xiaomi - глобальная технологическая компания, основанная в 2010 году предпринимателем Лэй Цзюнем (Lei Jun), политика которого заключается в том, что самые высококачественные продукты с использованием передовых технологий должны быть доступны для всех потребителей. Поэтому цены на товары бренда Xiaomi не кусаются. Для этой корпорации наш регион является одним из наиболее важных. Почти сразу у наших потребителей возникла любовь к качественным и доступным устройствам китайской компании Xiaomi. В целом эта компания имеет представительства более чем в 20 странах и регионах и расширяет свое присутствие во всем мире, чтобы стать глобальным брендом.

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