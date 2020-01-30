Белорусский певец Юрий Селезнев: Я уже дважды был на «Евровидении». Просто об этом мало кто знает

Мы решили поговорить с этим замечательным музыкантом Юрием Селезневым и узнать, не задевают ли его такие вопросы. Тем более что 12 февраля в Минске состоится его сольный концерт.

- Ничего удивительного, что меня не все знают, - удивил нас Юрий. - В силу своей скромности я очень мало занимаюсь собственным продвижением, а пиар-менеджера у меня нет.

- Жюри выбрало 12 артистов, которые будут участвовать в финале нацотбора 28 февраля. Итоговый список сильно отличался от твоего собственного выбора?

- Я выделил пять артистов, и все они прошли в финал. Так что больших противоречий топ-12 у меня не вызвал. Честно говоря, я вообще удивился, что меня пригласили в жюри. Ну, если интересно было мое мнение - почему бы и не поучаствовать!

Юрий в редакции "Комсомолки"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Yuri Seleznev - Since I Met You (LIVE in Palace Of The Republic).

- Были споры жюри при обсуждении финалистов?

- Были. Но мы договорились не разглашать, кто за кого агитировал.

- Ты ведь один из немногих белорусских артистов, кто был на «Евровидении» уже дважды! Правда, как бэк-вокалист.

- Да, с Юзари и Тео. Кухня «Евровидения» изнутри сильно отличается от того, что мы видим на экране. Мне было очень интересно увидеть все своими глазами в плане продакшена - командной работы и профессионализма. Потом приезжаешь домой, работаешь с нашими инженерами, техниками и видишь, какая это колоссальная разница.

Yuri Seleznev Nothing Else Matters Legends Live.

- Было желание поехать самому в качестве основного участника?

- Была бы у меня песня, способная победить на «Евровидении», я бы, может, и попробовал. Меня волнует ответственность перед страной. Ну а когда поешь бэк-вокал - какая тут ответственность. Просто делаешь свою работу. Я, кстати, перед большим количеством зрителей себя более спокойно чувствую, чем когда выступаю в малом зале. На «Евровидении» драйв, толпа зрителей, которая мгновенно тебя заряжает.

- Какая песня сейчас является твоей визитной карточкой?

- Она не моя, к сожалению. Это Confessa Адриано Челентано, которую я исполнил на белорусском языке. Ее всегда просят спеть во время моих выступлений.

Юрий говорит, что пиарить себя ему мешает скромность.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А бывало, что слышали твою песню на радио и не верили, что эту «фирму» исполняет белорусский артист?

- Да. Спрашивали, кто поет ее в оригинале. Отвечал, что я и есть оригинал.

- У тебя есть поклонники?

- Да, причем самого разного возраста, и некоторых я знаю лично. Мы как-то изучали статистику в соцсетях, и оказалось, что мои русскоязычные песни слушают в основном женщины 40+, а англоязычные - более молодая аудитория.

Шоу "Макаёнка, 9" - Юрий Селезнев - Say You Love Me.

- Почему ты не участвуешь в «Голосе» или «X-Факторе»?

- Конкурсы подразумевают, что артист должен рассказывать о своей личной жизни. А я не готов, не нравится мне это.

Юрий Селезнев и ДОМИНО (promo).

- Ты очень успешный кавер-вокалист, а вот со своим авторским материалом выступаешь гораздо реже. Почему?

- Мне кажется, моя авторская музыка вообще мало кому интересна. Денег она точно приносит гораздо меньше - какие-то скудные авторские гонорары от радиоротаций. На них не прожить. Поэтому я зарабатываю каверами. Но стимул писать свои песни, конечно, есть - просто он скорее моральный, чем материальный.

- Когда тебя сравнивают с Крисом Ри, это задевает?

- Ну как это может задевать?! Тембрально и по манере пения мы похожи. Я бы и сам так сказал, если бы меня спросили.

Юрий четыре года работал вокалистом в оркестре Михаила Финберга.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ты ведь еще и трубач по музыкальному образованию. Используешь этот инструмент в своих концертах?

- К сожалению, нет. На трубе нужно постоянно заниматься, чтобы быть в форме. Но у меня есть идея сделать простое, но классное соло к какой-нибудь песне.

Юрий Селезнев - Научи Меня Летать.

- Расскажи о своем предстоящем концерте в Верхнем городе.

- Это фактически мой первый сольный концерт по билетам. Посмотрим, как пойдет. Буду на сцене с Aquarelle Quartet (гобой, две скрипки и контрабас) плюс перкуссия. Песни абсолютно разные, их мы решили объединить камерными аранжировками Aquarelle Quartet. В основном это поп-рок.

12 февраля в Минске состоится сольный концерт Юрия Селезнева.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Будут только авторские песни?

- 50/50. Исполню 9 своих наиболее романтичных песен, причем 4 абсолютно новые. Остальное - мировые хиты.

Юрий Селезнёв (Yuri Seleznev) - Supergirl (cover, acoustic live).

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

КЗ «Верхний город», 12 февраля, 19.00

Концерт «Научи меня летать» Юрия Селезнева и Aquarelle Quartet

Билеты: 15 - 40 руб.

Тел. (17) 327-35-84