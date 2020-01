Белорусский певец Юрий Селезнев: Я уже дважды был на «Евровидении». Просто об этом мало кто знает

Мы решили поговорить с этим замечательным музыкантом Юрием Селезневым и узнать, не задевают ли его такие вопросы. Тем более что 12 февраля в Минске состоится его сольный концерт.

- Ничего удивительного, что меня не все знают, - удивил нас Юрий. - В силу своей скромности я очень мало занимаюсь собственным продвижением, а пиар-менеджера у меня нет.

- Жюри выбрало 12 артистов, которые будут участвовать в финале нацотбора 28 февраля. Итоговый список сильно отличался от твоего собственного выбора?

- Я выделил пять артистов, и все они прошли в финал. Так что больших противоречий топ-12 у меня не вызвал. Честно говоря, я вообще удивился, что меня пригласили в жюри. Ну, если интересно было мое мнение - почему бы и не поучаствовать!

Yuri Seleznev - Since I Met You (LIVE in Palace Of The Republic).