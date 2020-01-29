2020-01-29T18:36:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Гомельчанка судится с минской гостиницей: «С меня взяли оплату за полные сутки, а должны были - за половину!»

Женщина доказывает, что при заселении после полуночи и выселении до полудня плату должны брать не за сутки пребывания в гостинице, а вдвое меньше
Павел МИЦКЕВИЧ
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В гостинице, с которой судится гомельчанка, считают, что женщина и общество защиты потребителей неправильно понимают закон. Фото: pixabay.com / носит иллюстративный характерВ гостинице, с которой судится гомельчанка, считают, что женщина и общество защиты потребителей неправильно понимают закон. Фото: pixabay.com / носит иллюстративный характер
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В гомельском суде будут рассматривать иск городской организации «Белорусского общества защиты потребителей» к столичной гостинице. Организация защищает права гомельчанки Татьяны, которая останавливалась в Минске в отеле и считает, что с нее взяли лишние деньги.

- По закону, при заселении после полуночи и выселении до 12 часов дня тех же суток с клиентов должны брать оплату не за полные сутки, а за половину. Я много езжу по работе, часто останавливаюсь в гостиницах разных городов страны и знаю это правило. Иногда мне даже сами администраторы предлагали: заселяйтесь после 12 ночи и тогда заплатите половину. А многие гостиницы скрывают, что есть такое правило, но когда предъявляем статью закона, соглашаются и берут оплату правильно. Но в Минске взять с меня половину стоимости суток наотрез отказались, - рассказывает «КП» Татьяна.

Она говорит, что деньги для нее - не принципиальный вопрос, и в суд женщина пошла за справедливостью. До этого она долго вела переписку с гостиницей, но там так и не согласились с ее требованиями. В иске просят вернуть Татьяне 60 рублей оплаты за услуги гостиницы и компенсировать 1,5 тысячи рублей морального вреда.

В статье 17 постановления Совмина «Об утверждении Правил гостиничного обслуживания в Республике Беларусь», на которую ссылаются в иске, читаем:

- Плата за проживание взимается в соответствии с единым расчетным часом с 12 часов текущих суток. При размещении до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата взимается за половину суток. При проживании не более суток плата взимается за сутки. В случае выезда потребителя после расчетного часа плата за проживание взимается в следующем порядке: в течение 12 часов - за половину суток; от 12 до 24 часов - за полные сутки.

В гостинице, с которой судится гомельчанка, считают, что женщина и общество защиты потребителей неправильно понимают закон:

- Речь идет о том, что при вселении в гостиницу до расчетного часа (с 0.00 до 12.00 часов) берется доплата за ранний заезд в размере стоимости половины суток. То есть говорится о доплате. Это прописано в наших правилах. У нас нет почасовой оплаты. Мы - государственное предприятие, работаем по закону и в случае с гомельчанкой все сделали правильно, - уверены в администрации отеля.

В нюансах законодательства предстоит разобраться суду, а мы пока обзвонили несколько гостиниц и спросили, возьмут ли с нас половинную оплату в той же ситуации, в которой была гомельчанка.

Так вот в одной из самых популярных гостиниц Минска ответили, что оплачивать в любом случае придется за полные сутки. То же сказали и в известной гомельской гостинице. Правда, отметили, что полная плата берется только за первые сутки, а последующие можно оплачивать за полцены. В одной из районных гостиниц Гомельской области тоже отказались заселять за половину стоимости суток. Зато в отеле райцентра в Брестской области предложили провести ночь за полцены и сослались на закон. Еще в двух районных гостиницах тоже согласились заселить за оплату половины суток.

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