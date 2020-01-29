«Везли в капсуле, как космонавта». В Минске дальнобойщика госпитализировали с подозрением на коронавирус

- Это произошло на территории нашего предприятия, - рассказывает представитель логистической транспортной компании. - Но это не наш сотрудник. Он водитель компании бренда R Group и заехал к нам транзитом. Из-за сложившейся ситуации мы стараемся отслеживать состояние здоровья всех водителей, которые заезжают на территорию нашего предприятия, не только штатных. Обследование можно пройти в нашем медкабинете. Более того, мы всегда на связи с компанией-работодателем всех водителей, которые к нам попадают. Нам сообщили, что едет водитель из Китая. Мужчина был в Маньчжурии. Это северо-восточная часть КНР, которая граничит с Россией. Естественно, в целях безопасности первым делом его отправили в медкабинет. И это никакая не паника, как некоторые говорят, для нас это меры безопасности. Предпочитаем работать на опережение.

- Водитель жаловался на какие-то конкретные симптомы?

- Он пожаловался медикам на не очень хорошее самочувствие. А когда измерили ему температуру - показало 37,2. Сейчас везде говорится, что симптомы коронавируса похожи на симптомы ОРВИ, поэтому наши медики подстраховались и позвонили в «скорую», чтобы проконсультироваться, как быть дальше. Там очень быстро отреагировали и попросили до приезда бригады скорой помощи изолировать мужчину в медкабинете. Приехали быстро, в спецкостюмах. Какое-то время мужчину осматривали и опрашивали, а поместили в специальный бокс и увезли в больницу.

- Везут в капсуле, как космонавта. Неужели до нас все же добрался коронавирус? - комментируют активно ту самую фотографию пользователи соцсетей.

Чтобы узнать актуальную информацию о коронавирусе и справиться о самочувствии водителя, мы дозвонились пресс-секретарю Минздрава Юлии Бородун.

- Температура у мужчины нормализовалась, он отдыхает в специальном боксе в больнице. Коронавирус у пациента не подтвердился. У него ОРЗ, - успокоила представитель ведомства, дополнив, что по состоянию на 29 января в Беларуси нет пациентов с подтвержденным диагнозом нового вируса пневмонии. А в стране проводятся все необходимые мероприятия по недопущению вируса.

- А что за специальный бокс, в котором увезли мужчину?

- Это биобокс для транспортировки пациентов. Ими обеспечены все медицинские бригады, которые оказывают помощь нуждающимся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Машины на въезде в Китай обрабатывают спецрастворам, а водителям измеряют температуру

- Может, ваши водители, которые бывают в Китае, рассказывали, какие меры безопасности принимает китайская сторона и пограничники смежных с нами стран, чтобы не допустить распространения опасного заболевания? - поинтересовались мы у представителя той же транспортной логистической компании.

- Да, мы постоянно на связи с водителями и в курсе ситуации. Что касается приграничной зоны, в частности Маньчжурии, то на въезде все машины обрабатывают специальным реагентом. Видимо, каким-то противовирусным. Также на въезде в страну всем водителям измеряют температуру, плюс каждый из них заполняет на английском языке анкету, в которой подтверждает отсутствие у него симптомов заболеваний.

Ночуют водители в гостиницах. И теперь каждый раз, проходя через ресепшен, они тоже обязаны измерить себе температуру. Все ходят только в масках: пограничники, таможенники, простые жители Китая... По вечерам все стараются не выходить на улицу, но комендантский час не вводили. На выезде из страны китайцы и россияне опять же измеряют водителям температуру. Вроде бы все не так страшно. Но, говорят, многие опасаются окончания китайских зимних новогодних каникул. После их окончания огромное количество китайцев вернется с юга страны, и с собой они могут привезти вирус.