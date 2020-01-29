2020-01-29T17:42:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Продавец минской аптеки: «Маски у нас пока в основном китайцы покупают»

Мы прошлись по аптекам столицы и узнали, пользуются ли спросом медицинские маски, а потом спросили у врача-эпидемиолога, как беречься
Захар ПЛАТОНОВ
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Маски частично помогают защититься от вирусов, но их надо менять каждый 2-3 часа.Маски частично помогают защититься от вирусов, но их надо менять каждый 2-3 часа.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Смертельный вирус передается воздушно-капельным путем. Принято считать, что одно из средств защитится в таких случаях - медицинские маски.

Выходим из редакции и направляемся в одну из ближайших аптек, что рядом с Военным кладбищем. Фармацевт отвечает, что масок нет:

- Скоро должны привезти.

Почему нет, есть ли ажиотаж, говорят неохотно, мол, ничего особенного, просто раскупили.

Выходим на улицу Козлова. В аптеке неподалеку отмечают, что маски стали покупать чаще:

- У нас их в основном китайцы покупают. Но наши люди тоже.

В продаже обычные трехслойные маски по 28 (белорусские) и 53 (эстонские) копейки за штуку. Можно было купить хоть полсотни.

В соседней аптеке после вопроса про маски фармацевты говорят, что среди покупателей у них тоже часто встречаются китайцы, но ажиотажа нет, хоть спрос повысился. Те же эстонские маски там стоят на две копейки дешевле. В запасе тоже оставалось достаточно много.

В другой аптеке масок нет:

- Только недавно закупили, но вчера все продали. Со дня на день должны привезти.

На проспекте Независимости заходим в магазин медтехники. Знающие люди советуют там искать не маски, а респираторы с клапаном выдоха, мол, они лучше защищают и ими дольше можно пользоваться. Но таких средств защиты не было. Зато маски дешевле - 24 копейки или сразу пять штук за 58, три штуки - за 38.

- Частичка вирус гриппа по размеру меньше, чем поры в маске. Частично маски защищают. Но если длительное время будете находиться в помещении с больными гриппом, то это несильно поможет. Про коронавирус то же самое, - говорит мне провизор.

Женщина, стоящая за мной в очереди, недовольно бурчит: «Вы бы сразу противогаз искали».

Еще в двух из трех аптек масок не было, но обещали, что вот-вот появятся.

КСТАТИ

«Чаще мойте руки»

Вокруг коронавируса много разговоров. Об эффективности медицинских масок как средства защиты нам рассказала врач-эпидемиолог, фармацевт:

- Защищают, но не на 100 процентов, к тому же нужно правильно их использовать, менять каждые 2 - 3 часа и не носить их на улице, потому что вероятность заразиться там минимальная. На мой взгляд, очень затруднительная и неудобная мера профилактики, в ней не так легко дышать, - отметила врач.

В целом специалисты рекомендуют чаще мыть руки (вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через зараженные поверхности), стараться, чтобы на вас не чихали и не кашляли. Если вы заболели сами, то платки надо менять как можно чаще.

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