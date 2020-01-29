2020-01-29T17:17:30+03:00
Звезды
КП Беларусь

Relikt собирал песни для нового альбома «Дрэва жыцця» по всей Беларуси

Услышать, что из этого вышло, можно 31 января в Минске в клубе Re:Public.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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- Мы постараемся сделать так, чтобы со сцены альбом «Дрэва жыцця» прозвучал насыщеннее и драйвовее, чем на записи. Короче, эпически, - говорит лидер Relikt барабанщик Александр Демиденко.

Помимо визитной карточки Relikt - необычных гитарных эффектов и многообразной перкуссии, на концерте можно будет услышать редкие этнические инструменты: глюкофон ручной работы с нестандартным строем, аутентичные белорусские дудки, тин вистл.

Во втором отделении музыканты исполнят лучшие и любимые слушателями песни за всю историю существования команды. В том числе те, что попали в сборник лучшего Braslavy Unplugged, который группа выпустил как подарок к Рождеству.

В альбом «Дрэва жыцця» вошли десять уникальных старинных белорусских народных песен, собранных в разных уголках нашей страны. Научными консультантами релиза выступили историк, исследователь традиционной культуры Алена Лешкевич и этнограф, специалист по этническому певческому исполнению Ирина Мазюк.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

К тому же, на этот раз музыканты обратились к белорусской мифологии. Концепцией диска стала художественное отражение архетипический образа древа жизни, которое, кстати, имеет свои воплощения у многих народов мира.

Relikt - группа, которая неоднократно становилась победителем фестивалей и конкурсов, а также получала премии за лучший альбом и видеоклипы в Польше и Беларуси, выступала в Украине, Литве и России.

Команда всегда удивляет и впечатляет, так как, например, имеет в своем арсенале одновременно и бодрый гимн футбольного клуба «Крумкачы», и саундтрек к немой черно-белой ленте «В огне рожденная».

Relikt объединяет современные музыкальные течения с традиционным белорусским фольклором, показывая его в непривычном виде и делая актуальным для слушателей, которые ищут в музыке что-то новое.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Презентация альбома «Дрэва жыцця» группы Relikt

31 января, 19.00, клуб Re: Public

Билеты: 15 рублей - танцпол, 20 рублей — столик, 20/25 рублей - в день концерта

Тел.: (29) 110-35-35

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