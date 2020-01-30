Эксперт: «Ни один инвестор не будет сидеть на котомке с деньгами и ждать, пока Беларусь решит принять его 100 миллионов долларов»

Минэкономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина «Об утверждении стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь до 2025 года». Правительство поставило цель улучшить инвестиционный климат и за пять лет увеличить количество прямых иностранных инвестиций до 3 миллиардов долларов в год. Планы планами, а какая ситуация с иностранными инвестициями сейчас в Беларуси?

Сейчас в развитых и развивающихся странах мира темп инвестиций не растет, они перераспределяются. При этом в единственном регионе (он включает Беларусь и еще 19 стран постсоветского пространства, а также бывшую Югославию) наблюдается гигантский рост - плюс 65% за 2019 год к 2018-му. Одна только Международная финансовая корпорация (МФК) за все время инвестировала в Беларусь 850 млн долларов, в 2020 году в нас вложат еще около 75 млн.

- То, что нам повезло оказаться в этом регионе, - отличная новость, - говорит глава Представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина на семинаре BEROC, посвященном структурным вызовам роста экономики. - Но есть и плохая новость: в общем объеме наши инвестиции настолько маленькие, а конкуренция настолько большая, что Беларуси для того, чтобы занять место в этом небольшом кусочке пирога мировых инвестиций, приходится очень сильно напрягаться.

Инвестиции - это не только деньги в страну, это технологии, знания, ноу-хау, новые рабочие места, хорошие зарплаты.

- В Беларуси эту пользу чаще всего недооценивают и хотят просто денег, - отметила Ольга Щербина.

ЧТО ОТПУГИВАЕТ ИНВЕСТОРОВ ОТ БЕЛАРУСИ?

В 2017 и 2019 годах Всемирный банк проводил исследование на эту тему среди посольств всех стран в Беларуси. Оно показало, что основные преимущества инвестиций в Беларусь - географическое положение, доступ, цена и качество коммунальных услуг, транспортная инфраструктура, низкая стоимость рабочей силы, технические и математические навыки, интернет и связь, качество жизни иностранных руководителей.

Инвестируют в Беларусь немногие страны - чаще всего Россия и Кипр, а новые предпочитают не рисковать. Ситуация за последние годы стала получше, но есть сложности, которые никуда с годами не исчезают.

- Главная сложность, на которую указали 54% опрошенных инвесторов, - это конкуренция частного инвестора с госсектором. Приходя в любой сектор, инвестор сталкивается с государственным предприятием, которое существует в другой реальности и условиях. Вторая сложность, на которую указали 40%, - качество и прозрачность нормативных правовых актов и ее реализация. В Беларуси или нет законов, защищающих права инвесторов, или их нельзя реализовать на практике, - отмечает Ольга Щербина.

Также отпугивают иностранцев от вложений в Беларусь повальное незнание иностранных языков, плохие навыки критического мышления, неумение принимать решения и макроэкономическая ситуация в целом.

- Это истории и с возможными санкциями, национализациями, расторжения в одностороннем порядке инвестиционных договоров, аресты бизнесменов, несоразмерность административных наказаний правонарушениям, - приводит примеры глава Представительства МФК.

Беларусь пока не определилась, иностранные инвестиции - это вообще хорошо или плохо? Госорганы не спешат искать и привлекать иностранные инвестиции, боясь в случае неудачи получить по шапке.

- Многие все еще думают, что иностранный инвестор только мешает работать государственным предприятиям. Мол, когда свои есть, зачем чужого пустили отбирать рынок? Кроме того, у нас нет четкого инвестиционного законодательства. У инвестора может быть свой план и видение проекта, но к нему предъявляется много дополнительных условий: поставьте дополнительную линию, держите столько-то людей неограниченное время и дайте им определенную зарплату.

Еще одна проблема - нерасторопность в принятии решений по инвестициям.

- Инвестор не зацикливается на одной стране, а рассматривает возможность инвестировать в нескольких странах. Приходя в наш регион, он параллельно прорабатывает вероятность инвестировать и в Польше, Литве, Украине, - отмечает Ольга Щербина. - У нас не понимают, что время - деньги, поэтому некоторые инвестиционные решения принимаются по 7 лет! Никто из нормальных инвесторов не будет сидеть на котомке с деньгами и ждать, пока мы согласимся получить его 100 млн долларов. Инвестор найдет другую страну, куда вложиться, пока мы будем затягивать с решением.