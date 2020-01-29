«Что не так? Ведь поддержка стала лучше!»: Беларусь установила антирекорд рождаемости с 1945 года

В 2019 году в Беларуси родился 87 851 малыш. А это исторический минимум за период с 1945 года, отмечает в своем Телеграм-канале «Кастрычніцкі эканамічны форум».

- Рекорд совсем не веселый: даже в кризисные 1990-е и непростые 2000-е рожали больше, а ведь тогда не было масштабной жилищной поддержки, пособий такого размера и семейного капитала, а зарплата и вовсе была на порядок меньше, чем сейчас, - отмечают эксперты «Кастрычніцкага эканамічнага форума». - Что не так? Да, рожать первого стали позже. Да, в фертильный возраст входят поколения женщин, рожденные в 1990-е, когда был провал рождаемости. Но уровень поддержки сейчас неизмеримо выше! Уже в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости - тот самый, который должен быть больше 2,1 для простого воспроизводства населения, в Минске был ниже единицы, а в остальных регионах он сильно упал по сравнению с пиковым 2016-м.

Рождаемость в Беларуси, за редкими исключениями, падает, а численность населения становится все меньше. За почти три десятка лет мы потеряли 715 тысяч человек. Так, в 1950-м в Беларуси родилось 197 тысяч детей, в 1990-м - 142 тысячи, а в 2000-м - 94 тысячи. Разве что в послекризисный 2015 год произошел редкий для страны беби-бум - родилось 119 тысяч детей.

Почему господдержка повышается, а рождаемость падает? Первая причина - это неэффективная и несправедливая система поддержки семей жилплощадью: все белорусы платят своими налогами узкому кругу застройщиков, а ведь можно было арендовать жилье по адекватным ценам. Вторая причина - пособия по уходу за ребенком перестали стимулировать рождаемость даже на селе, где размер пособий часто равен размеру зарплаты.

- Система несколько лет работала на селе, но какая доля семей в Беларуси живет в сельской местности? Для городской (да и для сельской) рождаемости нужна работа с нормальным уровнем дохода, возможности совмещения работы и воспитания детей и вера в то, что у твоих детей есть будущее как минимум в стране. Ясное дело, других проблем полно - от репродуктивного здоровья до насилия в семье. Но «столпы» - жилье и пособия - трогать никто пока не решается. Но если бюджетные деньги, сэкономленные на жилье, направить на повышение зарплат учителям, средняя семья в обиде не будет? Наверняка никто не обидится на государство, если оно даст зеленый свет разнообразным вариантам частных детских садов - опыта соседних стран полно. Надо ли сомневаться в том, что можно найти такие варианты реформы системы пособий, при которых мамы (или папы) будут без обид на государство выходить из отпуска по уходу за ребенком в 2 года, а не в 3? Начать закручивать гайки после выборов - это озлобить общество. Объявить направления реформы сейчас - это показать людям, что с ними честны и с их мнением считаются, - говорится в сообщении Телеграм-канала.