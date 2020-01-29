2020-01-29T18:45:36+03:00
Общество
КП Беларусь

«По два месяца в течение 5 - 10 лет»: Лукашенко предложил для молодых аграриев новый вид военной службы

Таким методом можно избежать потерь ценных кадров
Геннадий МОЖЕЙКО
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Лукашенко предложил для молодых аграриев новый вид военной службы.Лукашенко предложил для молодых аграриев новый вид военной службы.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Во вторник, 28 января, Александр Лукашенко провел совещание по вопросам агропромышленного комплекса Витебщины. Неожиданное предложение внес министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько: он предложил для молодых сельскохозяйственных специалистов заменить службу в армии на службу в резерве. Вот что ответил президент:

- Я предлагал каждый год для сельскохозяйственных работников - зимой, для других - летом, полтора-два месяца. Вот он высшее образование получил, ну чего его в армию тащить, мы больше потеряем. Ну пусть они пять лет или десять лет по два месяца зимой и по два месяца летом отлучаются на военную подготовку. Но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне смогли работать. Поэтому надо поставить госсекретарю и военным эту задачу - пусть внесут предложение. И мы, не отвлекая их от этой службы, не призывая в армию - это тоже для них льгота. Ребята, будете работать в сельском хозяйстве - на два месяца там мы будем призывать. И будем их учить механиком-водителем, стрелком, гранатометчиком, по специальности военным, чтобы он обрел эту специальность. Тоже один из вариантов, может, военные придумают что-то другое. Но пройти эту суровую школу жизни надо всем.

Проще говоря, речь идет о том, чтобы некоторые категории молодых людей имели возможность служить каждый год по 1,5 - 2 месяца: те, кто из сферы агропромышленного комплекса - зимой, все остальные - летом. Как удалось узнать, сейчас вырабатывается оптимальный вариант.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Военный аналитик: «Идея правильная, но 5 - 10 лет - это много, достаточно трех сезонов»

- В принципе, это решение достаточно верное, - считает военный аналитик Александр Алесин. - Было бы правильно концентрированно учить людей с высшим образованием навыкам обращения со стрелковым оружием и действиям в составе небольших подразделений. Но растягивать военное обучение на большие промежутки времени смысла нет - я думаю, трех сезонов будет достаточно. Например, во многих западных странах служат по полгода. И там занимаются чисто владением военными специальностями. Если уплотнить учебу, в изобилии применять различные тренажеры, то тогда можно за полгода их выучить и получить полноценный призывной ресурс. Дело в том, что в мирное время мы не можем содержать большую армию - экономика не позволяет. Поэтому вариант - возможность в случае угрозы призвать мобилизационный резерв из граждан, находящихся в запасе. Чем их больше, тем лучше. Но их нужно готовить в мирное время. Поэтому я думаю, что это правильное направление - чтобы ценных специалистов, которые дороги предприятиям, не отрывать надолго. Так можно было бы убить двух зайцев: и не наносить большой вред экономике, и способствовать укреплению оборонного потенциала страны.

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