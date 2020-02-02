Девушка из Минска восстанавливается после инсульта. Ее мама открыла сбор на реабилитацию

О Екатерине мы писали год назад. В 14 лет у девушки случился инсульт. Диагноз для родителей Кати прозвучал как приговор: спонтанное внутримозговое кровоизлияние левого полушария головного мозга. Кате сделали операцию - удалили внутримозговую гематому, три недели она была в реанимации. Сейчас девушка учится заново ходить и разговаривать.

После публикации в "Комсомолке" Екатерину навестили дома врачи. Ей также предложили пройти лечение в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации. Кроме того, неравнодушные люди, в том числе читатели газеты, помогли материально - Катя, как и хотела, отправилась на реабилитацию в Санкт-Петербург. И в последнее время состояние Кати улучшилось.

Сейчас Татьяна собирает деньги на очередную реабилитацию для дочери. Мама девушки предоставила нам счет на лечение в питерской клинике - в пересчете на белорусскую валюту сумма лечения составляет около 10 640 белорусских рублей.

- Мы хотим попасть к питерским специалистам на их летнюю выездную реабилитацию в Феодосии, - говорит Татьяна. - Сумма для нас очень большая. У меня сейчас есть 5 тысяч рублей. А вдруг получится собрать всю нужную сумму? Сейчас в Минске мы тоже занимаемся с российскими специалистами плюс плаваем в бассейне, посещаем логопеда. Это все очень затратно. Будем благодарны неравнодушным людям за помощь!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в ЦБУ 795/510 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г.Минск, ул.Куйбышева, 18; УНП: 100325912; БИК: AKBBBY2X:

Белорусские рубли: транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY11AKBB31340000126405120280 в отделении №795/510/416, бессрочный

Доллары: транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY12AKBB31340000126275120280 в отделении №795/510/416, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Шершань Татьяна Викторовна, на лечение и реабилитацию Шершань Екатерины Александровны.

Можно перечислить деньги на банковские карты.

Карта Беларусбанка: 9112 0000 1855 9415. Срок действия: до 07/20.

Карта МТБанка: 5351 0412 4273 8357. Срок действия: до 12/20.

На имя Шершань Татьяна Викторовна.

Можно также пополнить баланс номера МТС: 8 (029) 553-28-77. Номер оформлен на Шершань Т.В.

Контакты:

Татьяна, мама Кати: 8 (029) 553-28-77.