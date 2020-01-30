Минспорта и туризма Беларуси: «Запретить поездки в Китай можно только по рекомендациям ВОЗ. Их не было»

Министр здравоохранения Владимир Караник говорит, что случаев коронавируса в Беларуси нет, а противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме. Это касается всех пунктов пропуска в стране. Запрещать туры в Китай власти не могут. Говорят, что это нарушает статью Конституции о свободе передвижения.

- Ограничение может быть введено только по рекомендации ВОЗ или ООН. Таковых у нас пока нет, - говорит Михаил Портной. - Мы можем только рекомендовать гражданам Беларуси воздержаться от поездок по данному направлению.

А вот сколько белорусов сейчас находятся во всем Китае, сказать сложно. Кто-то едет индивидуально, кто-то с турами. В китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, на данный момент известно о 9 наших согражданах.

- С пятью из них установлен телефонный контакт. Два гражданина изъявили желание покинуть эту провинцию, - сказал замначальника управления Азии и Африки Министерства иностранных дел Игорь Белый.

- Поступило пять заявлений от физических лиц о возврате денежных средств и аннулировании туров в Китай, - сказал замминистра спорта и туризма Михаил Портной. - С каждым работает наш юрист. Держим ситуацию на контроле.

Тем временем в феврале у китайцев закончатся каникулы: около 3000 студентов и рабочих вернутся в Беларусь.

- Сегодня совместно с Министерством образования и Министерством промышленности мы формируем списки (тех, кто вернется. - Ред.), - рассказал министр здравоохранения Владимир Караник. - 28 января мы встречались с послом КНР и обсудили, что все, кто находился в эпидемиологически неблагополучных районах, смогут выехать из страны только после проведения карантинных мероприятий. Поэтому они вернутся с небольшим опозданием.

Это значит, что те, кто возвращается из Китая, 14 дней (именно столько длится инкубационный период коронавируса) будут находиться под присмотром. И только после этого, если вирус не проявится, им разрешат выехать из страны. Кстати, в связи со сложившейся ситуацией белорусские вузы сообщают о продлении каникул для уехавших домой китайских студентов. Всего их в наших вузах, по данным Минобразования, около 4 тысяч.