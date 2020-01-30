2020-01-30T11:19:56+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске 30 января юристы консультируют по трудовым вопросам

Еще можно успеть попасть на прием. И это совершенно бесплатно
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Каждый желающий может получить консультацию у профсоюзных правовых инспекторов по вопросам защиты трудовых прав.Каждый желающий может получить консультацию у профсоюзных правовых инспекторов по вопросам защиты трудовых прав.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Буквально на днях, 28 января, вступил в силу новый Трудовой кодекс.

В обновленном законопроекте появились нормы, которые защищают права работников. Профсоюзные юристы готовы дать разъяснения по всем нововведениям и изменениям в документе. Кроме того, каждый желающий может бесплатно получить консультацию у профсоюзных правовых инспекторов по любым вопросам, касающихся защиты трудовых и социально-экономических прав.

Куда и когда идти:

Заводской район г. Минска - УЗ «23-я городская детская поликлиника» (ул. Ангарская,60 А). Время приема: с 10.00 до 12.00.

Ленинский район г. Минска - ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2» (ул. Маяковского, 182). Время приема: с 9.00 до 11.00.

Октябрьский район г. Минска - КУП «ЖЭУ № 1 Октябрьского района г. Минска» (ул. Воронянского, 11/2). Время приема: с 10.00 до 12.00.

Партизанский район г. Минска - ОАО «Минскметропроект» (Соломенная, 13). Время приема: с 14.00 до 16.00.

Советский район г. Минска - УЗ «33-я городская студенческая поликлиника» (Сурганова, 45). Время приёма: с 14.00 до 16.00.

Фрунзенский район г. Минска - ГП «Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Фрунзенского района г. Минска» (ул. Притыцкого, 59). Время приема: с 14.00 до 16.00.

Центральный район г. Минска - ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» (ул. М. Танка, 8). Время приема: с 10.00 до 12.00.

Еще больше информации о местах и времени проведения консультаций можно узнать на Интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси, а также позвонив в организации профсоюзов своего района.

К слову, с ноября 2017 года во время правовых приемов к профсоюзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. Приоритетными направлениями сотрудничества двух структур стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

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