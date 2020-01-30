2020-01-30T11:51:35+03:00
Спорт
КП Беларусь

Драка в матче «Динамо» Брест и «Слована»: Кисляк, Савицкий, Бакай уложили испанца

Игра брестчан в Турции со словацким клубом обернулась нешуточной потасовкой [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Потасовка в матче "Динамо" Брест и "Слован" Братислава. Фото: стоп-кадрПотасовка в матче "Динамо" Брест и "Слован" Братислава. Фото: стоп-кадр
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Межсезоне у белорусских клубов в разгаре. Брестское «Динамо» отправилось на сбор в Турцию. После ничьи с с «Мариуполем» (2:2) и поражения от киевского «Динамо» (0:3) и в среду вечером брестчане играли со «Слованом» из Братиславы и наконец-то выиграли – единственный мяч в игре забил 23-леьний нападающий Всеволод Садовский.

В концовке матча Сергей Кисляк сфолил на испанце Ноно (может, жестко, но не жестоко – вполне игровой эпизод). Лежа на газоне тот резко махнул ногой в сторону белоруса и едва не попал в пах (на видео отметка 3:10).

Дальше они начали толкать, но подбежавший Павел Савицкий вновь уложил на газон испанца. Только успел Ноно встать на ноги, Элис Бакай схватил его на горло и словно делал удушающий прием (возможно, просто успокаивал).

К месту событий даже направились люди со скамейки запасных. Когда страсти улеглись, судья удалил Кисляка и Ноно, и матч был доигран.

- Попытались сорвать атаку. Словаки завелись. Не думаю, что там была грубость, просто мелкий фол. Может, у них накопилась какая-то [усталость]. Плюс у них вторая игра за день, - сказал клубной пресс-службе после матча Всеволод Садовский.

Драка в матче брестского "Динамо" и "Слована" из Братиславы. Источник: Dynamo Brest

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