Ритмы джаза в центре Минска: стартуют продажи квартир в доме «Новый Орлеан»

В Новом Орлеане родился самый знаменитый джазмен мира Луи Армстронг, а местные бары помнят своего завсегдатая – писателя Марка Твена. Город-праздник, город-фестиваль. Город джаза, город чудесной франко-испанской архитектуры и культурных традиций креолов и афроамериканцев. Город легкого бытия и простоты (одно из неофициальных его названий - Big Easy) и одновременно неимоверной энергии жизни. Именно такое настроение будет и у дома «Новый Орлеан» в столичном многофункциональном комплексе «Минск Мир». Продажи квартир в новом жилом здании стартуют уже в ближайший понедельник 3 февраля.

Старт продаж, как известно, – это лучшие условия для покупки квартиры! Нет сомнений, что ближайший понедельник для многих потенциальных покупателей станет точкой отсчета, с которой начнется история своего собственного столичного жилья!

«Новый Орлеан» – это квартал «Северная Америка», символизирующий на карте комплекса «Минск Мир» образ США и Канады – развитых, высокотехнологичных и современных стран, во многом задающих ритм развития всей планеты. У дома будут два брата - «Нью-Йорк» и «Майами», здания схожей архитектуры. Эта троица создает высотную доминанту всего квартала – образ этакого Манхеттена.

Квартал «Северная Америка».

К слову, дома активно строятся. Планируемый срок сдачи «Нового Орлеана» – октябрь нынешнего года, так что новоселья покупателям долго ждать не придется!

Проследить практически в онлайн-режиме, как продвигается строительство всего комплекса «Минск Мир», можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

«Северная Америка» – это самая современная архитектура. Дома квартала получают практически сплошные зеркальные фасады и смелые, яркие формы. По площади это один из самых просторных кварталов комплекса, внутри которого будет построено сразу две школы с оборудованными спортивными городками и стадионом. В соседних кварталах - детские сады.

Кафе, магазины, объекты сферы услуг – непременные атрибуты квартала. Это не только удобство и комфорт жителей, которые будут иметь все необходимое для жизни буквально под рукой, но и возможность для многих предприимчивых людей открыть здесь свой бизнес. В конце концов, именно Штаты – символ свободного предпринимательства, так где же открыть свое дело, как не в квартале «Северная Америка»?!

У каждого дома - спортивные площадки и детские городки, зоны спокойного отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.

У каждого дома отлично оборудованные спортивные площадки и детские городки.

Квартал будет закрыт от сквозного движения машин - владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крутых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе «Минск Мир» открыли минувшей осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг.

И ведь рамками квартала территория комфорта и уюта для жителей не ограничивается! Для них - вся инфраструктура комплекса «Минск Мир», который получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Здесь все необходимое – в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Буквально по соседству от «Северной Америки» будет разбит новый городской парк площадью 10 гектаров. Это «зеленые легкие» всего комплекса. Здесь найдется место и уединенным дорожкам для прогулок, и фонтанам со скульптурами, и спортивным и детским площадкам - красивейшая территория для спокойного и активного отдыха!

Кстати, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек - прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопрогулок, так и интенсивных спортивных тренировок.

Нельзя не вспомнить великолепную транспортную инфраструктуру. Две новые станции метро - в границах комплекса, многочисленные остановки общественного транспорта всегда в шаговой доступности.

Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл» с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса.

Шанс стать ближе к мечте - это возможность приобрести квартиру в доме «Новый Орлеан»!

Вы слышите звуки джаза? Зеркальный фасад с бронзовой тонировкой сверкает, как труба самого Луи Армстронга! В доме - 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров.

Дом «Новый Орлеан».

Вам нравится расслабленная атмосфера южного города, настоящего Big Easy? Все квартиры - свободной планировки. Высота потолков - 2,70 метра, а на последнем этаже - 3 метра! Создать интерьер квартиры под свой вкус и стиль - это реальная возможность для каждого.

В луизианском Новом Орлеане много солнца и тепла? В минском «Новом Орлеане» тоже! Даже самые небольшие студии залиты светом, ведь глухих простенков фасада здесь практически нет: остекленные лоджии - во всех квартирах! Есть также панорамные окна с детскими замками, а в квартирах побольше – еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей - для безопасности и удобства жильцов.

Главная достопримечательность Нового Орлеана – Французский квартал. В доме «Новый Орлеан» гостей встретит за стильной стойкой консьерж. Чем не французский шарм?

В просторном лобби высотой более 3 метра – зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов, а также увеличенный тамбур для детских колясок. Лобби имеет два выхода - во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Кстати, парковки для велосипедов также размещены на придомовой территории.

Лобби дома «Новый Орлеан».

Хотите красоты и ярких впечатлений? Поднимитесь в свою квартиру на панорамном лифте - вид на город каждый день будет открываться для вас просто потрясающий! А всего здесь три скоростных и бесшумных лифта от компании OTIS – ведущего производителя подъемного оборудования в мире.

Говорят, в Новом Орлеане дома украшают яркими гирляндами. В столичном «Новом Орлеане» гирлянды точно появятся - по крайней мере, на новогодние праздники! Ведь ощущение праздника, тепла и солнца жителям этого дома гарантированы!

Хорошие новости не приходят поодиночке! Если покупка квартиры в «Новом Орлеане» на самом старте продаж вас заинтересовала, то выбирайте выгодные финансовые инструменты для приобретения жилья, которые предлагает застройщик!

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный для семей со стабильным доходом инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется до десяти лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие достаточных средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Прекрасная новость есть и для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков. При одномоментном внесении средств за квартиру скидка составит до 20%!

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе Беларусбанка ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% - на второй и третий год. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в доме «Новый Орлеан» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр». 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Не упускайте возможность выбрать свою квартиру в «Новом Орлеане» на старте продаж!

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.