2020-01-30T13:42:28+03:00
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КП Беларусь

Snoop Dogg запостил в инстаграм «Леру Милосскую» Владимира Цеслера

Известный рэпер пошутил, составив коллаж из двух скульптур. Первая — с подписью «101 год до нашей эры», вторая - «2020 год».
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Snoop Dogg не впервые вспоминает Беларусь в своем InstagramSnoop Dogg не впервые вспоминает Беларусь в своем Instagram
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Комментаторы в инстаграме рэпера заметили, что вторая работа принадлежит белорусскому художнику Владимиру Цеслеру, которую он в шутку окрестил «Лера Милосская». Цеслер увеличил грудь и губы Венеры Милосской, намекая на новые стандарты красоты, популярные сейчас в мире. Это изображение стало вирусно распространятся по соцсетям и, как видим, добралось и до Снуп Дога.

Интересно, что это далеко не первое обращение известного американского рэпера к белорусскому искусству. В 2014 году он выпустил коллекцию одежды, которую напрямую посвятил Беларуси. Он назвал ее Snoop loves Belarus (Снуп любит Беларусь). На майках, рюкзаках, чехлах для iPhone и сумках для ноутбуков Snoop Dogg использовал белорусский орнамент, а фото также разместил в своем Instagram. Отметим также, что Snoop Dogg давно известен как успешный бизнесем, а не только рэп-исполнитель. У него несколько успешных коммерческих проектов, среди которых и производство собственной линии одежды.

А еще он выкладывал в своем Instagram фотографию граффити из Витебска. Стена с изображением Тупака Шакура, одного из величайших рэперов современности, поразила воображение американца. "Искусство. Просто охренительно!" - подписал он скриншот.

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