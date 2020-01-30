Snoop Dogg запостил в инстаграм «Леру Милосскую» Владимира Цеслера

Комментаторы в инстаграме рэпера заметили, что вторая работа принадлежит белорусскому художнику Владимиру Цеслеру, которую он в шутку окрестил «Лера Милосская». Цеслер увеличил грудь и губы Венеры Милосской, намекая на новые стандарты красоты, популярные сейчас в мире. Это изображение стало вирусно распространятся по соцсетям и, как видим, добралось и до Снуп Дога.

Интересно, что это далеко не первое обращение известного американского рэпера к белорусскому искусству. В 2014 году он выпустил коллекцию одежды, которую напрямую посвятил Беларуси. Он назвал ее Snoop loves Belarus (Снуп любит Беларусь). На майках, рюкзаках, чехлах для iPhone и сумках для ноутбуков Snoop Dogg использовал белорусский орнамент, а фото также разместил в своем Instagram. Отметим также, что Snoop Dogg давно известен как успешный бизнесем, а не только рэп-исполнитель. У него несколько успешных коммерческих проектов, среди которых и производство собственной линии одежды.

А еще он выкладывал в своем Instagram фотографию граффити из Витебска. Стена с изображением Тупака Шакура, одного из величайших рэперов современности, поразила воображение американца. "Искусство. Просто охренительно!" - подписал он скриншот.