«Мышь не должна проползти»: президент назначил ученого-экономиста замглавы своей Администрации, а его предшественника отправил в Китай

В четверг, 30 января, Александр Лукашенко сделал ряд кадровых перестановок. Заместителем главы Администрации президента назначен 51-летний Валерий Бельский, который последние четыре года был директором Института экономики НАН Беларуси.

- Я очень надеюсь, что, как человек образованный, умный, вы справитесь с ней (новой работой. - Ред.). Очень большое значение при этом будут иметь ваши экспертные оценки вносимых на рассмотрение президента проектов нормативных правовых актов, заключений в сфере экономики, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Бельскому.

Глава государства подчеркнул, что Администрация президента - штаб политический. Но он рассчитывает на помощь Бельского в оценке документов, которые готовит Совмин.

- Из штаба экономического (правительства) через Администрацию президенту поступают все документы. И мышь не должна проползти, - предупредил Лукашенко.

Задачи перед новым замглавы стоят серьезные.

- В этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений, - отметил президент.

Область основных научных интересов Бельского - государственное регулирование экономических отношений. На персональной странице ученого в сети крупного аграрного ресурса AgroWeb Беларусь есть впечатляющий список научных публикаций Бельского - в нем 361 статья на тему агроэкономики. Три последние публикации посвящены изучению китайского опыта. В частности, автор исследовал рынок молочной продукции КНР, рассмотрел механизм коммерциализации инноваций в Беларуси с учетом опыта Китая.

Докторскую диссертацию на тему «Экономический механизм государственного регулирования сельскохозяйственного производства (теория, методология, практика)» Валерий Бельский защитил в прошлом году. А неделю назад накануне Дня белорусской науки получил из рук главы государства диплом доктора экономических наук.

На первых порах помощь и поддержку новому замглавы Администрации, по словам президента, окажет Николай Снопков, который работал в этой должности последние шесть лет, а до этого был министром экономики. О новом назначении Снопкова уже тоже известно - как сообщает БелТА, он отправится послом в Китай. Соответственно, нынешний посол Кирилл Рудый вернется в Минск, но в какой кабинет - пока неизвестно.

Генеральным директором Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) стал Алексей Римашевский, ранее работавший на этом предприятии заместителем главного инженера. Напомним, что основная часть продукции МЗКТ экспортируется в Россию. В российской армии широко используют минские тягачи, в том числе в мобильных ядерных ракетных комплексах.

- Я очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложения о приватизации этого предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они - с Востока или с Запада. Я понимаю, что если ты пришел работать на завод, то не должен угробить это предприятие или кому-то продать. Это как у нас сейчас в Беларуси: вот взять страну и сделать зависимой или куда-то там слить. Мы же не для этого, - сказал новому директору президент.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У Витебска новый мэр

На должность председателя Витебского горисполкома назначен председатель Комитета госконтроля Витебской области 56-летний Вадим Зарянкин. Президент пожелал Зарянкину на новой должности успехов и принципиальности.

- Витебск - город красивый, хороший, удобный, но непростой. И не только потому, что там международный конкурс проходит, а потому что это, можно сказать, чисто славянский город... Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей - от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах. Поэтому этот город и должен остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей, - сказал Александр Лукашенко. - Мне чем нравится Витебск - он холмистый город. Это гораздо удобнее для коммунальщиков, нежели в Минске. Особенно когда дожди, а дождей там хватает, и влаги тоже. И вообще я люблю города, которые расположены на таких холмах.