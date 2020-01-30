2020-01-30T17:40:18+03:00
Экономика
КП Беларусь

Год закончили с рекордом: средняя зарплата в Беларуси в декабре составила 1238,7 рубля

«По 500» не получили только на Могилевщине
Виктор ПАЖИТОК
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Средняя зарплата -1238,7 рубля. Так много, во всяком случае, в рублевом выражении, белорусы не зарабатывали никогда ранее.Средняя зарплата -1238,7 рубля. Так много, во всяком случае, в рублевом выражении, белорусы не зарабатывали никогда ранее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Национальный статистический комитет Беларуси поделился данными о средней заработной плате в декабре 2019 года. Оказалось, за цифрами прячется много хороших новостей. Так, по данным статистики, в последний месяц прошлого года средняя зарплата выросла сразу на 107,6 рубля и составила 1238,7 рубля. И это рекорд, так много (во всяком случае, в рублевом выражении) белорусы не зарабатывали никогда ранее. Если сопоставить результат декабря 2019 года с аналогичным периодом предыдущего года, то зарплата за год выросла на 5,5%.

Несмотря на то, что еще в 2017 году глава государства поставил правительству задачу вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов, в Могилевской области эта заветная цифра все еще не достигнута. Среднее начисление там в декабре 2019-го составило 993,5 рубля. На второй строчке снизу - Витебская область (1030,5). Дальше по возрастающей идут Гродненская область (1077,8), Гомельская (1081,07), Брестская (1113,3). Лидеры списка - Минск и Минская область: в декабре в столице работникам в среднем начислили 1734,5 рубля, а в области - 1240,5 рубля. Несложно подсчитать, что в среднем на Витебщине человек получает на 247 рублей меньше, чем на Минщине.

Анализ статистики средней зарплаты по видам деятельности сенсаций не принес: больше всего получают айтишники. В декабре средний IT-специалист в своем расчетном листе увидел 4477 рублей 70 копеек. Увидел и, быть может, расстроился, ведь месяцем ранее сумма была на 86 рублей больше.

Инфографика Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

ИнфографикаФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Несопоставимо меньше платят мастерам в сфере красоты: средняя зарплата по виду деятельности «предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» в декабре зафиксировалась на уровне 680 рублей 40 копеек. На втором месте антирейтинга - сотрудники социальных служб, зарплата которых - 721,6 рубля. По данным Белстата, это самые низкооплачиваемые профессии в стране.

Инфографика Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

ИнфографикаФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Статистики подвели итоги трудового 2019 года. За 12 месяцев работники средних и крупных предприятий отработали 1900 часов. При стандартном восьмичасовом рабочем дне это 237,5 дня. Меньше всего, по данным Белстата, трудились минчане: их трудовая нагрузка составила 1861 час. Получается, что в столице работают меньше всех, а получают больше всего в Беларуси.

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