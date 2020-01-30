2020-01-30T16:41:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Вот она, IT-страна: на руках у белорусов - 15,5 миллиона банковских карт

А количество транзакций за год превысило 1,6 миллиарда
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
За минувший год количество банкоматов и инфокиосков, установленных в Беларуси, увеличилось более чем на 1000 штук, сегодня их 4294 единицыЗа минувший год количество банкоматов и инфокиосков, установленных в Беларуси, увеличилось более чем на 1000 штук, сегодня их 4294 единицыФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Официальная статистика Национального банка уже давно указывает: белорусы - прогрессивные жители IT-страны, поскольку активно расплачиваются банковскими карточками. Еще 2018 году количество карточных транзакций превысило 1,33 миллиарда, а их общая сумма - 30 миллиардов рублей.

Свежие данные впечатляют еще больше. Количество безналичных операций с использованием платежных карт в прошлом году составило 1,6 миллиарда транзакций, а их сумма - без малого 40 миллиардов рублей. Доля безналичных операций в общем количестве операций с карточками достигла рекордных 88,8%. Еще 32,8 миллиарда рублей белорусы сняли с карточек или получили в кассе и заплатили за товары и услуги наличными. Что касается соотношения наличных и безналичных операций, то по сумме распределение следующее: объем безналичных операций в 2019 году превысил 39,9 миллиарда рублей (54,9%), наличные платежи составили (45,1%).

По данным Нацбанка, сегодня на руках у белорусов более 15,5 миллиона штук пластиковых карт. За 2019 год банки выдали своим клиентам 516,3 тысячи карточек. Самыми популярными у белорусов являются карты систем MasterCard (5,2 миллиона штук) и Visa (5,1 миллиона).

К слову, помимо названных, сегодня белорусские банки выпускают карты еще двух систем: Белкарт и UnionPay. Первая система белорусская и знакома всем, а UnionPay - международная платежная система Китая. Эти карты белорусские банки начали выпускать в прошлом году, и на 1 января 2020 года их суммарное количество составило около 2,5 тысячи. Пластик UnionPay для белорусов удобен тем, что им можно расплачиваться в Китае (а также во многих других странах). Популярные у белорусов карты Visa и MasterСard в Китае позволят снять наличные, но расплатиться ими можно далеко не везде.

К слову, за минувший год количество банкоматов и инфокиосков, установленных в Беларуси, увеличилось более чем на 1000 штук, сегодня их в Беларуси 4294 единицы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Сколько и где: узнали, в каких сетях белорусы рассчитываются Apple Pay и что нового для «яблочников» приготовил Альфа-Банк
Хорошие новости для белорусов, у которых есть iPhone или Apple Watch: для владельцев этих девайсов Альфа-Банк предлагает новые сервисы. «Комсомолка» разобралась, как они работают
«Поездил два дня»: минчанин выгодно купил в Москве машину, а потом приехали реальные владельцы и увезли ее ночью из-под окна
Мошенник взял кроссовер в России в фирме по сдаче в аренду автомобилей, а потом перепродал белорусу. Теперь в деле разбирается милиция двух стран
«Везли в капсуле, как космонавта». В Минске дальнобойщика госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Телеграм-канале Nexta появилось впечатляющее фото, на котором видно, как медики увозят в больницу пациента с подозрением на опасное заболевание. Но вирус не подтвердился
Новости 24
В Пинске автоворы делали селфи со вскрытыми автомобилями, а потом забыли в одной мобильник
За надпись «Бога нет» на церкви и знаке анархии на кладбище и ратуше безработный в Чечерске получил полтора года ограничения свободы
В парламенте Беларуси изучают вопрос отмены смертной казни
«Реакция педагога была недопустимой». Минобразования прокомментировало конфликт в гомельской гимназии
Мужчина обокрал пенсионерку и подбросил золото на церковное крыльцо
Лукашенко вызвал Шеймана, Кочанову и Сергеенко
В Беларуси на коронавирус обследован 121 человек
Генпрокуратура предложила освобождать взяточников от наказания после явки с повинной
В Белорусской армии началась внезапная комплексная проверка боеготовности
Лукашенко провел ряд назначений: кто теперь новый заместитель управделами президента, посол в Китае и мэр Витебска
Генпрокурор высказался о «сахарном деле»