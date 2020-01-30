Вот она, IT-страна: на руках у белорусов - 15,5 миллиона банковских карт

Официальная статистика Национального банка уже давно указывает: белорусы - прогрессивные жители IT-страны, поскольку активно расплачиваются банковскими карточками. Еще 2018 году количество карточных транзакций превысило 1,33 миллиарда, а их общая сумма - 30 миллиардов рублей.

Свежие данные впечатляют еще больше. Количество безналичных операций с использованием платежных карт в прошлом году составило 1,6 миллиарда транзакций, а их сумма - без малого 40 миллиардов рублей. Доля безналичных операций в общем количестве операций с карточками достигла рекордных 88,8%. Еще 32,8 миллиарда рублей белорусы сняли с карточек или получили в кассе и заплатили за товары и услуги наличными. Что касается соотношения наличных и безналичных операций, то по сумме распределение следующее: объем безналичных операций в 2019 году превысил 39,9 миллиарда рублей (54,9%), наличные платежи составили (45,1%).

По данным Нацбанка, сегодня на руках у белорусов более 15,5 миллиона штук пластиковых карт. За 2019 год банки выдали своим клиентам 516,3 тысячи карточек. Самыми популярными у белорусов являются карты систем MasterCard (5,2 миллиона штук) и Visa (5,1 миллиона).

К слову, помимо названных, сегодня белорусские банки выпускают карты еще двух систем: Белкарт и UnionPay. Первая система белорусская и знакома всем, а UnionPay - международная платежная система Китая. Эти карты белорусские банки начали выпускать в прошлом году, и на 1 января 2020 года их суммарное количество составило около 2,5 тысячи. Пластик UnionPay для белорусов удобен тем, что им можно расплачиваться в Китае (а также во многих других странах). Популярные у белорусов карты Visa и MasterСard в Китае позволят снять наличные, но расплатиться ими можно далеко не везде.

К слову, за минувший год количество банкоматов и инфокиосков, установленных в Беларуси, увеличилось более чем на 1000 штук, сегодня их в Беларуси 4294 единицы.