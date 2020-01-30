2020-01-30T17:14:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Экс-председателя райисполкома судят за коррупцию: «Я продавал скот ниже себестоимости, чтобы платить зарплаты и пособия»

Александр Снаров считает, что улучшил все показатели и не развалил, а спас хозяйство
Наталья ПАРТОЛИНА
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Александр Снаров считает, что использовал единственно доступные способы спасти хозяйство, которым руководил. Теперь его за это судят. Фото: shumilino.by.Александр Снаров считает, что использовал единственно доступные способы спасти хозяйство, которым руководил. Теперь его за это судят. Фото: shumilino.by.
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В Витебске в областном суде закончились прения по одному из громких коррупционных дел. Приговор Александру Снарову, бывшему председателю Шумилинского райисполкома и бывшему руководителю сельскохозяйственного предприятия «Крынки», которого обвиняли в коррупционных преступлениях, огласят 5 февраля. А 30 января Александр Снаров выступил с последним словом.

53-летнему Снарову было предъявлено обвинение по пяти статьям, среди которых уклонение от погашения кредита, злоупотребление властью, превышение власти, служебный подлог. Часть того, что вменялось ему в вину, он совершил, когда был председателем райисполкома, часть - будучи во главе сельзхозпредприятия. По мнению представителей обвинения, за несколько лет, что Снаров руководил «Крынками» в Лиозненском районе, он фактически уничтожил хозяйство, поставив его на грань банкротства. Сам обвиняемый утверждает, что он, наоборот, спас хозяйство, которое было почти полностью развалено.

- На должность руководителя в «Крынки» я пришел в октябре 2013 года. В первые дни работы обнаружил, что у предприятия четырехмесячная задолженность по зарплате, большая задолженность перед предприятиями-партнерами. Должны были всем: Витебскому мясокомбинату, КХП, «Ганне»… Скот тощий, голодный, на фермах ни бытовок, ни ограждений. В октябре мы зарплату еще не выплатили, но в ноябре и декабре нам частично это удалось, - рассказывает Александр Снаров.

По словам Снарова, за три года, которые он руководил «Крынками», хозяйство улучшило все показатели: по производству зерна, рапса, молока, выручке от реализации продукции, рентабельности.

- Средняя зарплата в хозяйстве в 2013 году была 245 рублей, а в 2015-м, когда я уходил, уже 323 рубля. Мы оптимизировали численность работников, от 135 до 99 человек. Меня обвиняют в продаже скота ниже себестоимости. Но такое происходило практически по всей области. Раньше хозяйствам выделяли деньги, начисляли зарплату незаработанную. А теперь сельхозпредприятия все в кредитах! Продажа скота ниже себестоимости - это вынужденная мера, чтобы избежать развала предприятия. Других способов не было. Деньги шли на выплату зарплаты, детских пособий, выплаты молодым специалистам - на то, что выплачивать нужно было обязательно.

Рассмотрение дела в областном суде началось в сентябре 2019 года. Экс-чиновник под стражей не находился - он руководит сельхозпредприятием «Новая Дубрава-Агро» в Лиозненском районе.

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