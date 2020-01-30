Впечатляет: каждый 25-й белорус считает, что жену можно бить из-за пригоревшей еды, отказа в сексе или выход из дома без разрешения

Белстат и ЮНИСЕФ провели исследование белорусских семей, чтобы понять, как в стране обстоят дела с соблюдением прав детей и женщин. Исследование проводилось в третий раз (до этого в 2005 и 2012 годах) в рамках МИКС - международной программы обследований домашних хозяйств, предложенной ЮНИСЕФ во всем мире. Опросники заполнили почти 9 тысяч семей из разных регионов Беларуси. Это было еще весной прошлого года. А сейчас стали известны результаты исследования. В целом ситуация с правами женщин и детей в Беларуси стала чуть лучше, чем 15 лет назад, но некоторые проблемы остались.

Так, женщинам по-прежнему достается от мужей, причем многие выводы вышли прямо-таки парадоксальными. Например, 4% белорусских семей считают, что муж вправе избить жену, если она вышла из дома без разрешения, не заботится о детях, возражает супругу, отказывает ему в сексе или у нее пригорает еда. Среди молодых парней большинство уверены, что женщин бить нельзя, их оказалось больше 99%. Но с годами рыцарские взгляды куда-то исчезают. Более того, 4% жен сами не против, чтобы их поколачивали. Чем беднее семья и чем дальше от крупного города она живет, тем мрачнее цифры. Например, бить женщину из-за пригоревшей еды считают допустимым 9% мужчин с небольшим достатком и 7% сельских женщин. А в безопасности в своем собственном доме чувствуют себя абсолютно все мужчины и только 97% женщин.

Счастливы на 7 из 10 баллов

Юные белоруски 17 - 18 лет считают себя более счастливыми, чем парни. По 10-балльной системе они счастливы в целом на 8, а парни - на 7,7. С возрастом этот показатель падает, но мужчины все равно остаются менее счастливыми - 6,8 балла у мужчин против 7,2 балла у женщин. Интересно, что самые счастливые люди обоих полов - это те, кто ни разу официально не вступал в брак. Всего же счастливыми себя ощущают 90% женщин и 86% мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. В среднем выходит, что белорусы счастливы на 7 баллов из 10.