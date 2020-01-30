Чемпионат мира по легкой атлетике в Китае не состоится из-за коронавируса

Всемирная легкоатлетическая ассоциация пришла к решению перенести чемпионат мира в помещении на март 2021 года. Планетарный форум должен был пройти 13 - 15 марта 2020 года в китайском Нанкине.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация сообщила, что не может подвергнуть угрозе спортсменов и тренеров.

- Мы рассмотрели возможность перенести чемпионат в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые добровольно согласились принять у себя планетарный форум. Но, учитывая факт, что распространение вируса все еще продолжается, решили не использовать этот вариант развития событий. Зимний сезон проходит в узкий временной промежуток (до конца марта), поэтому мы постараемся найти окно в 2021 году. Нам бы очень хотелось, чтобы чемпионат мира все-таки прошел в Нанкине, ведь принимающей стороной была проделана огромная работа.

Чемпионат мира в помещениях проводится раз в два года. С двух предыдущих турниров белорусы возвращались без наград. В предыдущий раз наши атлеты выигрывали медали в 2014 году (Андрей Кравченко в семиборье и Марина Арзамасова в беге на 800 м). В этом году наиболее реальные шансы на успех имел Максим Недосеков (прыжки в высоту).

Ранее все локальные спортивные соревнования в Китае из-за коронавируса сдвинули на апрель. Международные старты перенесли в другие страны - например, женский баскетбольный и мужской боксерский турниры, на которых должны были разыграть путевки на Олимпиаду. Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине отменил церемонию обратного отсчета до старта соревнований в Пекине.

Домашние матчи китайских клубов ВХЛ (международный хоккейный турнир, второй по силе после КХЛ) перенесли на территорию России. «Куньлунь», выступающий в КХЛ, может провести все матчи на льду соперника, если выйдет в плей-офф (сейчас идет на седьмом месте в Восточной конференции). Завершающий домашний матч регулярного сезона китайской команды с рижским «Динамо» перенесли из Пекина в Новосибирск. Игра пройдет 24 февраля. А вот 2 февраля московскому ЦСКА, похоже, придется слетать в Пекин. В среду в Челябинске хоккеистов «Куньлуня», прилетевших на игру с «Трактором», выпустили из самолета только после того, как тепловизором измерили температуру.