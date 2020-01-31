2020-01-31T11:56:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Печальная статистика: более половины белорусских семей считают нормальным насилие в отношении детей

Каждый четвертый малыш до 4 лет получает ремнем по попе, а на подростков родители предпочитают кричать или обзывать
Алла БЕЛУГА
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Чаще остальных достается малышам из Могилевской области, 76% из них не понаслышке знают о насилии в семье.Чаще остальных достается малышам из Могилевской области, 76% из них не понаслышке знают о насилии в семье.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Белстат и ЮНИСЕФ провели исследование белорусских семей, чтобы понять, как в стране обстоят дела с соблюдением прав детей и женщин. Исследование проводилось в третий раз (до этого в 2005 и 2012 годах) в рамках МИКС - международной программы обследований домашних хозяйств, предложенной ЮНИСЕФ во всем мире. Опросники заполнили почти 9 тысяч семей из разных регионов Беларуси. Это было еще весной прошлого года. А сейчас стали известны результаты исследования. В целом ситуация с правами женщин и детей в Беларуси стала чуть лучше, чем 15 лет назад, но некоторые проблемы остались. Основная проблема из них - насилие в отношении детей.

Так, 6 из 10 родителей считают возможным применение насилия в отношении своих детей, а 9% белорусских мам и вовсе считают физическое наказание обязательным при воспитании детей. В сельской местности, малоимущих семьях и в семьях, где из образования у родителей только школа, этот показатель увеличивается.

- Мы наблюдаем высокий уровень насильственных методов воспитания в отношении детей. Эта проблема требует повышенного внимания со стороны общества, ведь такое насилие может повлечь глубокие последствия для физического, душевного и даже репродуктивного здоровья, - говорит начальник управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Белстата Инна Коношонок.

Более четверти белорусских детей подвергаются физическому наказанию, чаще всего это малыши 3 - 4 лет. К такому, согласно исследованию, отнесли битье ремнем или палкой, тряска и пощечины. Детей постарше родители предпочитают не бить, а оказывать на них психологическое давление. Более половины опрошенных детей слышали в свой адрес крики и обидные слова вроде «ленивый» и «глупый». Пол значения не имеет - примерно одинаково достается как сыновьям, так и дочерям. А вот регион проживания имеет значение - чаще всего достается детям из Могилевской области (76%), чем из Минской (42%).

Но есть и хорошие новости: белорусские родители очень заинтересованы в образовании своих детей, и чем раньше, тем лучше. 91% семей применяли программы обучения для самых маленьких, поэтому 37% детей в возрасте 3 - 4 года уже обладают навыками чтения и счета, в 9 из 10 домов на полках стоит три и более детских книг.

Делают домашку с детьми 68% опрошенных семей, практически все в курсе успеваемости ребенка. Конечно, основная заслуга в этом мам - они занимаются с детьми втрое чаще, чем папы.

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