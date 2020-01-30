На что проверяться, если поднялась температура, и есть ли реактивы в регионах? Минздрав ответил на главные вопросы о коронавирусе

Есть ли коронавирус в Беларуси?

- Можем подтвердить, что случаев коронавируса в Беларуси нет, - сказал 28 января министр здравоохранения Владимир Караник. - Противоэпидемиологические мероприятия выполняются в полном объеме.

По информации на 30 января, в Беларуси на коронавирус обследован 121 человек. 18 из них еще ждут результатов. У остальных коронавирус не подтвердился, диагнозы - грипп, риновирус или пневмония.

Почему в таком случае к некоторым пациентам в инфекционке медики ходят в химзащите?

СМИ писали о нескольких случаях, когда пациентов проверяли на коронавирус. Один из первых случаев - девушка, которая вернулась с молодежного фестиваля в Китае. Мама девушки рассказывала, что врачи к ней в палату заходили «чуть ли не в химзащите». Потом был дальнобойщик, который вернулся из Маньчжурии. Его везли в больницу в специальной капсуле. Пару дней назад на коронавирус проверяли вернувшихся из Китая могилевчан. Ни у кого вирус не подтвердился. В основном диагноз - грипп.

- Доктора пытаются ориентироваться на клиническую картину, когда появляется заболевание, но пока коронавирус (речь идет о новом коронавирусе) не имеет специфической клинической картины, на которую можно было бы глянуть и точно поставить диагноз, - говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов. - Потому в этих случаях обязательно лабораторное подтверждение.

Получается, что любые проявления ОРВИ могут оказаться коронавирусом. И учитывая обстановку в Китае, медики перестраховываются.

Количество смертей от коронавируса увеличивается с каждым днем. Почему?

- Летальность дает и вирусная пневмония, не только короновирусная инфекция. Летальность от гриппа тоже достаточно существенна, мы просто привыкли и меньше об этом говорим, - объясняет Игорь Карпов. - Группы риска коронавируса похожи на группы риска от сезонного гриппа. Это люди, как правило, пожилого возраста, которые имеют целый ряд сопутствующих заболеваний.

Можно заказывать посылки с китайских сайтов и есть бананы?

Ни через посылки с китайских сайтов, ни через бананы (как писали было в интернете) вирус не передается.

- Бананы к распространению коронавирусной инфекции никакого отношения не имеют, - говорит министр здравоохранения Владимир Караник. - Вирус крайне неустойчив во внешней среде. Он способен сохранять жизнеспособность в течение нескольких часов, но никак не нескольких дней или недель.

Кроме того, коронавирус обладает низкой контагиозностью. Это значит, что он не очень заразный. Например, если человек зайдет в лифт после больного корью, очень высока вероятность, что заразится. С коронавирусом иначе. Он передается воздушно-капельным путем, но при тесном контакте. В зоне риска медицинские работники и те, кто проживает с зараженными.

Если появилась температура, надо срочно проверяться на коронавирус в поликлинике?

Нет, это не так. Любой желающий не может провериться на коронавирус, на обследование должен отправить врач.

- Без клинических показаний эти тесты не делаются, потому что это бессмысленно. Врач оценивает клинические проявления и эпидемиологический анамнез, - объясняет министр здравоохранения Владимир Караник. - В Беларуси уже прошли лабораторную диагностику на наличие нового китайского коронавируса несколько десятков человек. Ни у кого он не выявлен, чаще всего медики сталкиваются с гриппом А и В.

Кстати, тесты на коронавирус проходят не только те пациенты, которые приехали из Китая, это касается и тех, кто приехал, например, из Вьетнама тоже.

А реактивы есть в любой поликлинике?

- Мы считаем более целесообразным организовать доставку биоматериала заболевших с подозрением на коронавирус в нашу лабораторию в Минске, чтобы мы были абсолютно уверены в результатах - говорит Владимир Караник. - Если лаборатория не будет справляться, будут открыты новые точки.