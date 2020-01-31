2020-01-31T00:22:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Угроза аварий все выше? Уже две трети автомобилей на белорусских дорогах ездят без техосмотра

Количество водителей, желающих пройти ТО, снижается с тех пор, как в стране ввели дорожный налог
Геннадий МОЖЕЙКО
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Количество водителей, желающих пройти ТО, снижается с тех пор, как в стране ввели дорожный налог.Количество водителей, желающих пройти ТО, снижается с тех пор, как в стране ввели дорожный налог.
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Каждый год количество легковушек, приезжающих на техосмотр, снижается. В 2019 году за талоном на стекло, по подсчетам УП «Белтехосмотр», приехало 1 228 170 легковушек. Больше 300 тысяч из приехавших машин развернули. Учитывая, что в Беларуси зарегистрировано больше 3 миллионов легковушек, два из трех автомобилей на наших дорогах ездят без техосмотра.

Тенденция наметилась еще в 2014 году, когда автовладельцев обязали платить так называемый дорожный налог - госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Сумма зависит от массы машины. Для большинства легковушек это шесть базовых величин в год (162 рубля). Оплачивать пошлину нужно во время прохождения техосмотра, и многие водители решили техосмотр не проходить, пошлину не платить - мол, штрафы обойдутся дешевле. За езду без техосмотра в первый раз можно отделаться предупреждением или минимальным штрафом в 27 рублей. Если остановят повторно в течение года - минимальный штраф 54 рубля. Власти еще пару лет назад задумались об изменениях в системе уплаты дорожного налога, но пока к окончательному решению не пришли.

КСТАТИ

Чаще всего у машин неисправны тормоза

Самые частые причины, по которым водители не могут пройти техосмотр, - неисправность тормозов (8,2%) и неисправность фар и поворотников (5,9%). Неисправности двигателя имеют 2% машин, столько же водителей вынуждены уехать без наклейки о прохождении ТО из-за проблем с кузовом (ржавчина, тюнинг и так далее), около 2% не обращают внимания, что истек срок аптечки или огнетушителя или вообще забывают о них.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как влияет непройденное ТО на аварийность?

Влияет, но совсем чуть-чуть. По словам заместителя директора УП «Белтехосмотр» Михаила Свистуна, процент аварий, происходящих в нашей стране по причине технической неисправности автомобиля, не превышает 1% от общего количества дорожно-транспортных происшествий.

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