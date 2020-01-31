2020-01-31T11:56:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Однажды спросили, почему такая большая девочка в детской коляске»: мама 5-летней Дианы с ДЦП собирает деньги на реабилитацию

Девочке из Гродно нужна реабилитация в российском оздоровительном центре. До поездки остался месяц!
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Диана растет доброй и улыбчивой девочкой.Диана растет доброй и улыбчивой девочкой.Фото: из семейного архива
Изменить размер текста:

О Диане мы писали год назад. У девочки ДЦП, задержка в психоречевом развитии, и ей постоянно необходима реабилитация. Диане скоро будет шесть, но она еще не умеет ходить и разговаривать. Мама девочки растит дочку одна, с отцом ребенка она в разводе.

- Роды были тяжелыми, а после того, как Диане исполнился год, мне сказали, что у дочки есть проблемы. С тех пор мы ежегодно ездим на курсы реабилитации, занимаемся с ней дома. Что-то я узнаю от мам таких же особенных деток. Лечение мы проходим в России, так как в Беларуси мы не нашли нужных нам специалистов, - рассказывает мама Дианы Ольга. - За последнее время у доченьки улучшился мышечный корсет, она стала лучше держать спину, появилось больше силы в руках и ногах.

Диана растет доброй и улыбчивой девочкой. Эмоции и свое настроение она выражает мимикой и возгласами. Девочка произносит некоторые слова, но до полноценной речи ей еще далеко.

- Когда мы гуляем на улице, я, к сожалению, сталкиваюсь с разной реакцией людей. Замечаю, что часто прохожие бросают на Диану непонимающие взгляды, некоторые смотрят с брезгливостью. Одна женщина и вовсе у меня спросила: "А почему такая большая девочка и в детской коляске?" Я тогда ответила агрессией, но вообще стараюсь ни на кого не обращать внимание.

В марте Ольга собирается отвезти дочь на реабилитацию в физкультурно-оздоровительный центр, который находится в российском городе Пенза.

- В этом центре мы были дважды, и он нам понравился: там есть ЛФК, массаж, занятия на тренажерах, кинезиология, бобат-терапия, - говорит Ольга. - Стоимость курса реабилитации в пересчете на белорусскую валюту составляет около 10 300 рублей. Из этой суммы осталось собрать 7186 рублей. Сбор идет медленно, а до поездки остался всего месяц. Буду очень благодарна тем, кто поможет нам закрыть этот сбор!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале №400/70 Беларусбанка - г. Гродно, проспект Космонавтов, 38а. Код банка: 752. БИК AKBBBY21400; УНП 500156630.

Белорусские рубли: транзитный счет BY58 AKBB 3819 3821 0003 4400 0000 на благотворительный счет BY10 AKBB 3134 0000 0259 1402 0070.

Российские рубли: транзитный счет BY57 AKBB 3819 3821 0004 7400 0000 на благотворительный счет BY25 AKBB 3134 0000 0259 0402 0070.

Доллары: транзитный счет BY57 AKBB 3819 3821 0004 7400 0000 на благотворительный счет BY40 AKBB 3134 0000 0258 9402 0070.

Евро: транзитный счет BY57 AKBB 3819 3821 0004 7400 0000 на благотворительный счет BY92 AKBB 3134 0000 0259 2402 0070.

Назначение платежа: для Шандроха Ольги Александровны на лечение ребенка Шандроха Дианы.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+375 29) 894-05-50. Номер оформлен на Ольгу Александровну Шандроха.

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка. Номер карты: 6711 7700 1165 4873. Срок действия: до 09/22.

Карта открыта на Шандроха Ольгу Александровну.

Контакты:

Ольга, мама Дианы: 8 (033) 686-13-32.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
На что проверяться, если поднялась температура, и есть ли реактивы в регионах? Минздрав ответил на главные вопросы о коронавирусе
О коронавирусе говорят в СМИ и транспорте, пересылают страшилки в вайбере. В Китае на 30 января от коронавируса умерли 170 человек, больше 7 тысяч заражены
Сколько и где: узнали, в каких сетях белорусы рассчитываются Apple Pay и что нового для «яблочников» приготовил Альфа-Банк
Хорошие новости для белорусов, у которых есть iPhone или Apple Watch: для владельцев этих девайсов Альфа-Банк предлагает новые сервисы. «Комсомолка» разобралась, как они работают
«Везли в капсуле, как космонавта». В Минске дальнобойщика госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Телеграм-канале Nexta появилось впечатляющее фото, на котором видно, как медики увозят в больницу пациента с подозрением на опасное заболевание. Но вирус не подтвердился
«Поездил два дня»: минчанин выгодно купил в Москве машину, а потом приехали реальные владельцы и увезли ее ночью из-под окна
Мошенник взял кроссовер в России в фирме по сдаче в аренду автомобилей, а потом перепродал белорусу. Теперь в деле разбирается милиция двух стран
Новости 24
В Свислочи около КЗ «Минск» снова нашли труп женщины
Все же смертная казнь: Верховный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве ребенка в Лунинце
Подростка с травмой позвоночника нашли на заброшенной стройке под Пинском
Фотофакт: посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в маске-респираторе разгружает гуманитарный самолет в Китае
В поселке Мир на пожаре брат спас брата
Тепло и влажно: погода в Беларуси в выходные дни
Беларусь повысила тариф на транзит российской нефти более чем на 6%
ВОЗ объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией
В Италии на круизном лайнере из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров из Китая оказались заблокированными 6 тысяч человек
Под Минском начальник сельской почты украла со счета и перевела на карточку мужа $8400
Пожилого минчанина искали милиция и волонтеры, а он ушел от жены в монастырь
Кубинец переплыл Буг, чтобы попасть в ЕС, а там его встретили польские пограничники
Хоккей в стиле рок: минское «Динамо» в веселом матче уступило «Автомобилисту»
В Гродно 19-летний парень на кроссовере врезался в такси, в котором ехала мама с ребенком, они в больнице
Могилевчанка сказала парню, что расстается с ним, а он схватился за нож
В Пинске автоворы делали селфи со вскрытыми автомобилями, а потом забыли в одном мобильник
За надпись «Бога нет» на церкви и знак анархии на кладбище и ратуше безработный в Чечерске получил полтора года ограничения свободы
В парламенте Беларуси изучают вопрос отмены смертной казни
«Реакция педагога была недопустимой». Минобразования прокомментировало конфликт в гомельской гимназии
Мужчина обокрал пенсионерку и подбросил золото на церковное крыльцо
Лукашенко вызвал Шеймана, Кочанову и Сергеенко
В Беларуси на коронавирус обследован 121 человек
Генпрокуратура предложила освобождать взяточников от наказания после явки с повинной
В Белорусской армии началась внезапная комплексная проверка боеготовности
Лукашенко провел ряд назначений: кто теперь новый заместитель управделами президента, посол в Китае и мэр Витебска
Генпрокурор высказался о «сахарном деле»