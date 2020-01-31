«Однажды спросили, почему такая большая девочка в детской коляске»: мама 5-летней Дианы с ДЦП собирает деньги на реабилитацию

О Диане мы писали год назад. У девочки ДЦП, задержка в психоречевом развитии, и ей постоянно необходима реабилитация. Диане скоро будет шесть, но она еще не умеет ходить и разговаривать. Мама девочки растит дочку одна, с отцом ребенка она в разводе.

- Роды были тяжелыми, а после того, как Диане исполнился год, мне сказали, что у дочки есть проблемы. С тех пор мы ежегодно ездим на курсы реабилитации, занимаемся с ней дома. Что-то я узнаю от мам таких же особенных деток. Лечение мы проходим в России, так как в Беларуси мы не нашли нужных нам специалистов, - рассказывает мама Дианы Ольга. - За последнее время у доченьки улучшился мышечный корсет, она стала лучше держать спину, появилось больше силы в руках и ногах.

Диана растет доброй и улыбчивой девочкой. Эмоции и свое настроение она выражает мимикой и возгласами. Девочка произносит некоторые слова, но до полноценной речи ей еще далеко.

- Когда мы гуляем на улице, я, к сожалению, сталкиваюсь с разной реакцией людей. Замечаю, что часто прохожие бросают на Диану непонимающие взгляды, некоторые смотрят с брезгливостью. Одна женщина и вовсе у меня спросила: "А почему такая большая девочка и в детской коляске?" Я тогда ответила агрессией, но вообще стараюсь ни на кого не обращать внимание.

В марте Ольга собирается отвезти дочь на реабилитацию в физкультурно-оздоровительный центр, который находится в российском городе Пенза.

- В этом центре мы были дважды, и он нам понравился: там есть ЛФК, массаж, занятия на тренажерах, кинезиология, бобат-терапия, - говорит Ольга. - Стоимость курса реабилитации в пересчете на белорусскую валюту составляет около 10 300 рублей. Из этой суммы осталось собрать 7186 рублей. Сбор идет медленно, а до поездки остался всего месяц. Буду очень благодарна тем, кто поможет нам закрыть этот сбор!

РЕКВИЗИТЫ:

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Назначение платежа: для Шандроха Ольги Александровны на лечение ребенка Шандроха Дианы.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+375 29) 894-05-50. Номер оформлен на Ольгу Александровну Шандроха.

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка. Номер карты: 6711 7700 1165 4873. Срок действия: до 09/22.

Карта открыта на Шандроха Ольгу Александровну.

Контакты:

Ольга, мама Дианы: 8 (033) 686-13-32.