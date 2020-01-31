«Чтобы увести чужого мужа, достаточно год ему улыбаться»: психолог Константин Довлатов - о семьях, изменах и феерическом сексе

- Константин, не так давно белорусское медиа пространство потрясла история: две семьи звездных спортсменов лет 10 дружили парами, а потом жена одного стала жить с мужем другой. Почему изменяют в ближнем круге?

- Это очень распространенная ситуация. Гораздо легче влюбиться в того, кто близко. Когда живешь со своей женой, обычно видишь ее приглядные и неприглядные стороны. Она дает себе право на тебя наезжать, обвинять, всячески унижать. Такое позволяет себе большинство жен.

Существует метафора - «банк любви». У каждого человека есть свой банк любви. И я, вас узнав, открываю вам счет в своем банке. Если вы делаете мне что-то хорошее – кладу на счет монетку, очень хорошее – две, запредельно хорошее - три. Делаете плохое – убираю монету.

Если жена не очень умная – она критически высказывается по поводу мужа и его увлечений. И таким образом разоряет его банк любви. А жена друга попадается на глаза нечасто - там интерес, флирт.

И вот уже своя жена разорила банк любви мужа, а подруга жены, наоборот, его системно нарастила. Эмпирические данные показывают - чтобы влюбиться в человека, достаточно, чтобы в банке любви было 400 монеток. 1000 монеток – это уже желание с человеком жить.

- Радуется ли подруга успехам другой? Если радуется – скорее всего, мужа не уведет, этика сработает. Если нет – уведет, еще и порадуется, что увела.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- 400 «монеток» достаточно, чтобы влюбиться в любого?

- Да, достаточно улыбаться человеку чуть больше года - и он уже тебя любит.

- А как же схожесть характеров? Работает примитивная техника?

- Так работает наша психика. Схожесть характеров ускорит пополнение банка любви.

- И не нужны дополнительные условия?

- Нужны, конечно. Например, приятель рассказывает другому, что жена стерва, выела мозг, и он бы с удовольствием от нее избавился. А другой наблюдает иную женщину, думая в ответ: «Ты просто неудачник. Если бы ты умел с ней управляться, она бы любила тебя так же, как любит меня».

У него возникает ощущение, что жена ничейная – «бери!» В любой ситуации, где есть двое мужчин, возникает соревнование. И всегда есть объект соревнования, это нормальная мужская психология.

Подсознательно возникает ощущение: «Слушай: мне не нужна моя, тебе не нужна твоя. Давай забьемся, кто быстрее друг у друга жену отобьет». Тем более, рассказы «как она мне надоела» – фактически карт-бланш.

- Если две женщины и один мужчина – тоже возникает соревнование?

- К сожалению, да. Раньше было не так, когда женщины были женщинами, а мужчины - мужчинами. Сейчас происходит сильная девальвация понятия пола, поэтому семья уже не ячейка общества - женщина и мужчина спокойно выживают друг без друга.

С социальной точки зрения семья потеряла выживательный смысл, начала терять социальную роль. Женщины стали более маскулинными, поскольку выживают сами.

Читал про интересный случай. Одна женщина открыла бизнес, взяла на работу только женщин – создала компанию, где «будет царить любовь, красота, принятие». Наняла 10 женщин. Каково же было ее удивление, когда они начали дружить друг против друга. Разделились по брендам, одежде, размерам, парфюму.

Часто образовывалась небольшая группа, которая жестко подвергала остракизму какую-нибудь одну женщину. Напряжение было таким, что на работу в день они тратили меньше 20 минут, все остальное время выясняли отношения. В итоге офис развалился.

«Секса в семьях не хватает катастрофически»

- Вы говорите про банк и монеты. Но бывает, что душа в душу – монет полный банк! - и вдруг бац, развелись, казалось бы, на ровном месте…

- У каждого есть потребности, но в браке удовлетворяется только их часть. Те, что не удовлетворяются – накапливаются. Человек может долго терпеть, а потом терпение срывает. И тогда он идет искать того, кто ему поможет.

На этом построены все треугольники. «Жена мне дает 40% того, что мне нужно, а любовница - остальные 60». Жена искренне думает, что дает те же 60% - но то, как она дает, это не то, что я могу взять.

- Какие потребности чаще не удовлетворяются? В нежности, сексе?

- Секса в семьях не хватает катастрофически. В среднем к третьему году семейной жизни секс из постели исчезает. Ну, не вдохновляет уже. И переходит в новогодний секс – раз в год по обещанию. В эякуляте любовника в 12 раз больше сперматозоидов, чем в эякуляте мужа. И объем эякулята у любовника в среднем в 3-4 раза больше.

Он эту женщину видит, может быть, в последний раз, и он ее должен оплодотворить. Любовник – это мачо, ему отдаются сразу, без сопротивления. А со своим еще надо в игры поиграть – потому что должен много: забор не крашен, лампочки не кручены, шуба не куплена.

- А как же «ячейка общества, мы с тобой одно целое»?

- Я вас умоляю! Семья – это способ выживания вида. Если мы берем семью равнинного человека – она обычно нормальная, один на один. Леса полны живности, охотиться легко. Поднимаемся в горы Тибета и наталкиваемся на полиандрию: семья – это одна женщина на 6-7 мужчин и их дети.

Там один мужчина не в состоянии прокормить женщину и детей – у него не хватит ресурса. Когда понимаешь, что в горах вымотаешься и помрешь, мужское эго быстро отходит на второй план и говорит: «Давай-ка еще кого-нибудь позовем!»

«Подруги - использование друг друга как бесплатного психотерапевта»

- Вернемся к нашим изменщикам, которые вначале вроде как терпеть друг друга не могли. Откуда страсть у казалось бы несовместимых людей, когда вечно возникала пикировка?

- Пикировка – процесс, когда два неравнодушных друг к другу человека говорят «ты мне нравишься, но я не верю в себя, стесняюсь, и для того, чтобы в открытую сказать тебе, что ты мне нравишься, я тебя подколю”.

Любовь и ненависть – очень концентрированные состояния: «Я на тебе сконцентрирован, я о тебе думаю». А хорошо или плохо – детали. В какой-то момент начинаешь думать хорошо. Или плохо.

- Удивительнее другое – тот, к которому ушла жена, был мужем подруги. И ведь симпатия в жизни возникает нередко, но разум говорит «Стоп, дальше опасно!» В конце концов, мужчин же хватает…

- А что такое подруга? Человек, которого используют как жилетку – чтобы стало лучше тебе. Использование друг друга как бесплатного и неэффективного психотерапевта.

Радуется ли подруга успехам другой? Если радуется – скорее всего, мужа не уведет, этика сработает. Если нет – уведет, еще и порадуется, что увела.

Люди разные. Некоторые оправдывают себя человеческой слабостью, но есть и сильные - они не нуждаются в оправданиях, знают, на что пойдут, а на что - нет.

В давние времена существовало наблюдение - оказавшись на необитаемом острове, человек за три года терял человеческий облик, язык, становился зверем. Но есть несколько случаев - типа Робинзона Крузо - когда на острове оставались высокоинтеллектуальные, высоконравственные люди. Такие человеческий облик сохраняли десятилетиями.

Психолог Константин Довлатов с супругой Эльмирой.

- В народе про собак говорят: «сука не захочет – кобель не вскочит». Некоторые переводят стрелки на слабый пол, обвиняя в грехах женщин и их поведение.

- С точки зрения полового поведения в рамках зоопсихологии – это так. У приматов самка дает самцу сигнал о своей заинтересованности. При условии, что самка - альфа, а самец - бета. Альфа-самец идет и берет, когда и кого хочет.

Большинство женщин находятся в позиции альфа-самки. Мужчинам вбили в головы, что мы сволочи, похотливые животные и «не подходите – мы не такие!» Поэтому мужчина, будучи во фрустрации и постоянном желании ждет, когда самка подаст сигнал.

- Знакомая рассказывала, что подруга попросилась пожить, а потом переспала с ее мужем, родила ребенка. Права была героиня Алисы Фрейндлих из «Служебного романа», которая «ликвидировала всех подруг»?

- Это невротическое поведение: себя не обезопасишь, а жизнь свою уничтожишь. Она закрыла сердце, чувствует боль, тоску и прочие «прекрасные» чувства, и чувствует их в одиночестве. Чтобы не чувствовать боль - ожесточается постепенно против всего мира. Начинает этим миром помыкать, наказывать за свое горе.

Это то, во что хочется превратить свою жизнь?

Человек, который мстит – не знает другой формы любви. Он знает любовь в форме боли и начинает причинять ее другим.

- Если ударили по щеке – подставить другую? Продолжая при этом улыбаться?

- Так действует 90% людей. «Эй, ты, дура! Иди сюда быстро!»- «Ну чего ты сразу, ну не дура…»- «Я сказал – дура!» - «Ну не надо, ну чего ты ругаешься…» И всё – она ужа дала ему полное право ее унижать. Потом бить. И чем сильнее бьет – тем больше она его любит.

- Почему люди совершают подлости близким?

- А кому еще делать подлости? Человек издалека мне ничего не сделал. А вот это близкое чудовище мне всю жизнь перевернуло. И у меня по отношению к нему такой заряд, что если бы он попался мне в темном переулке пьяный и связанный – убил бы, не глядя.

Кто больше испортил жизнь людям, чем их собственные матери и злобные отцы? Мама или папа приходит с работы – там их прилюдно унизили, назвали дурой. В душе все кипит – на ком отыгрываться?

- Но ребенок, вырастая, встречает свою единственную – веря, что в его семье такого не повторится.

- А на нем проекция кого? Давайте смотреть на ситуацию с точки зрения программирования. Компьютер может выполнить программу, в которой написано, что он должен делать. И не может выполнить ту, где написано, чего он делать не должен.

И когда в голове: «У меня будет не такая семья» - там отсутствует вопрос «А какая она будет?» Поэтому она будет точно такая же. И жен мы себе находим – копий мам, а мужей - копий пап, во всяком случае что-то очень похожее.

«Женщины сейчас что хотят, то и делают”

- Раньше изменщиками считали мужчин. Есть ли некая связь с половой принадлежностью?

- Сейчас женщины маскулизировались и раскрепостились сексуально – что хотят, то и делают. Возможно, мстят мужчинам за прошлые тысячелетия. Причина измен простая – неверие в свои силы. Была бы увереннее – взяла бы себе мужчинку получше. А так вынуждена мириться с тем, что попалось под руку, доказывая подруге, что она круче.

- На такое поведение влияет травмированное детство? Если родители нам даны, то друзей-подруг мы выбираем сами, вроде, лучших. Это как плевать в свою тарелку с красивым тортом.

- Тортом это было вначале, сейчас осталась черствая корка. И да - детство полностью влияет на такое поведение...

Противостоять соблазну в силах люди с серьезной моральной и этической подоплекой. Они не пойдут на то, что нарушает их этику.

Неужели вы думаете, что какой-то там легкий адюльтер стоит того, чтобы потерять себя?.. Отношения пары – это процесс, который требует ежедневной работы, если мы хотим, чтобы они развивались. Если мы паразитируем на отношениях – 2-3 года и начинается война.

- Многие женщины и интернет считают, что мужчины по природе полигамны.

- По большому счету да. Формально, новая интереснее старой – не более того.

Но если мы говорим о духовном развитии и более высоких формах секса - чтобы достичь их, необходимо тренироваться несколько месяцев, параллельно со своей супругой. Не размениваясь на других, поскольку это резко откидывает от достижений.

Уровень блаженства от секса на высоких духовных центрах или высоких чакрах в десятки тысяч раз превышает уровень блаженства от обыденного секса. И когда ты получаешь такую феерию, размениваться на кого-то со стороны – неважно, какие у нее сиськи или попа – глупо.

- Читатели замерли в ожидании: как достичь такого феерического секса?

- У меня 4 курса лекций по сексу, каждый дает возможность в несколько раз увеличить уровень наслаждения. Для затравки скажу: первое, что для этого необходимо – готовность органов всей мочеполовой сферы.

По-хорошему, чтобы подготовить тазовую часть женщины, необходимо порядка года делать ей ежедневно массаж точки G и точки А от 20 до 50 минут.

Первую неделю рука партнера болит жестко, а потом становится очень сильной. Женщина должна в ответ регулярно делать партнеру массаж простаты. Если она сочетает это с минетом – мужчине очень повезло.

И только после годичной подготовки можно начинать другие упражнения. Параллельно в первый год хорошо бы пойти на йогу и хорошо растянуть бедра и всю область таза.

Наш сидячий образ жизни приводит к тому, что как только мы займемся энергетическими упражнениями – они моментально выльются в серьезные болезни.

«Если тетка в вожделении пытается увести партнера – подойди и оторви голову»

- То, что в советские годы называли б… - сейчас принимают за свободу самовыражения. Женщины жалуются, что мужей порой уводят из-под носа. Как реагировать?

- Можно сказать мужу: «Дорогой, ты хорошо подумал о последствиях?» И у него сразу упадет к той интерес.

- Мужчины нередко делают вид, что не понимают, о чем речь.

- Угу, «ты мне дурика-то не валяй – все ты прекрасно понимаешь. Подумай о последствиях – уж поверь - они будут». Можно подойти, взять эту тетку за часть тела, отвести в сторонку, и тоже сказать пару приятных слов.

- «Как же я позволю себе опуститься до ее уровня…» - иногда не понимают жены.

- Знаете, я обычно добрый человек. Но нередко рассказываю студентам на своих вебинарах, что вожделение - очень низкая эмоция, по шкале Хокинса - 125. Следующая эмоция по шкале Хокинса 150 – гнев.

И тот, кто в вожделении, не слышит никого, кроме того, кто гневается. Поэтому, если тетка находится в вожделении и пытается увести моего партнера (в моем случае -партнершу) – я просто подойду и оторву голову. Таким образом, демонстрируя свой гнев, со всей любовью.

Я уверен в своей жене. Но если я не отреагирую на это вожделение стороннего персонажа– это будет означать, что я позволяю остальным считать меня низким в иерархии существом.

А если я претендую на роль альфа, то должен любому бэте надрать уши, открутить яйца или то, до чего дотянусь.

Это обязанность – подходишь и выполняешь ее. Если начинает сопротивляться, убиваешь - по законам стаи так.

Понятно, что люди не убивают, разве что морально. Но только так твой статус растет. А если «ну как же я опущусь до ее уровня» - значит, ты омега. Потерпи немножко, и он будет трахать ее у тебя на глазах.

- Читала, что существует категория людей, предрасположенных к изменам. Например, нарциссы – люди, которые слишком любят себя…

- Еще истероиды и гипертимы. Три типажа характера, которые с удовольствием спят со всем, что движется. Но из-за разных мотивов и побуждений. Гипертимы – маниакально-депрессивные товарищи, их прет постоянно. Идея возникла – побежал делать: «А давай в Магадан! Там клево!» - «Знаешь там кого?» - «Нет, там и познакомлюсь!» Поехал, познакомился, переспал. Истероиды – яркие товарищи, у которых много любви. Классный парень, душа компании играет на гитаре, все тетки пытаются его сделать своим.

- Я думала, это нарциссы…

- Нарциссам наплевать на остальных, они не будут душой компании, они душа только самого себя.

Уберечь свою семью от таких можно скорее не защищаясь, а выстраивая собственные отношения. Которые станут настолько ценны для партнера, что любые поползновения других людей будут ему неинтересны.

Психолог Константин Довлатов: "Довольная жена – тот базис, на котором стартует любой мужчина".

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