«Бывает, что из-за семейных передряг»: почему мужчины уходят из семьи в монастырь

Недавно в минскую милицию обратился молодой мужчина, заявив, что пропал его 57-летний отец. Его объявили в розыск. Оказалось, что исчезнувший конфликтовал со своей женой. В какой-то момент он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

- Мужчина одно время жил у знакомых. А потом, решив, что грешен, подался в православный монастырь в Минской области. Там его и нашли сотрудники милиции. Сын очень обрадовался, что отец жив и здоров, - рассказали «Комсомолке» в милиции. - Он уже вернулся в семью.

Оказывается, история в стиле «брошу все и уйду в монастырь» типичное явление.

- У нас около 180 братьев, которые трудятся и молятся. Многие не рассказывают причину прихода. Но в основном приходят к нам из-за алкоголизма и наркомании. Есть и такие, кто ушел из дома из-за семейных передряг, - говорят в мужском подворье Свято-Елисаветинского монастыря. - У нас был мужчина, который поссорился с супругой. Он побыл у нас где-то полгода, после чего вернулся домой.

А вот что говорят в монастыре, который находится в Смолевичском районе.

- Приходят к нам, конечно, мужчины. Кто на неделю, кто на день, три дня. А кто-то может задержаться у нас на месяц. Ну какие причины? Помолиться, исповедоваться, причаститься, с батюшкой побеседовать о своих каких-то проблемах, вопросах. Мужчины у нас живут бесплатно, но они не находятся в праздности, а работают. Кто-то дрова возит, кто-то снег убирает, а кто-то овощи чистит.