Помпео: «США обеспокоены правами человека в Беларуси». Лукашенко: «Наша диктатура - особенная»

Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан был запланирован еще на начало января. Но из-за нападения шиитской группировки «Хезболла» на посольство США в Багдаде, Помпео был вынужден остаться в США чтобы решать вопросы. Вторая попытка удалась: 1 февраля руководитель американского Госдепа прибыл в Минск.

В Минск Майкл Помпео прилетел на самолете Air Force Two – так называют американский «Борт №2», на котором летает вице-президент, первая леди страны и госсекретарь. Самолет сделан на базе пассажирского Boeing 757. Но если в обычный такой самолет сможет вместиться 239 пассажиров, то Air Force Two вмещает всего 45 VIP-пассажиров. Остальное место занимает секретное военное оборудование. Кстати, сам самолет также приписан к ВВС США.

В Минск Майкл Помпео прилетел на самолете Air Force Two – так называют американский «Борт №2», на котором летает вице-президент, первая леди страны и госсекретарь. Фото: Посольство США в РБ.

К нам Помпео прилетел из Киева – за день он успел встретиться с Зеленским, министром иностранных дел, министром обороны, Митрополитом Киевским, представителями гражданского общества и деловых кругов. А еще успел съездить в церковь, американское посольство, и возложить цветы у Стены памяти погибших защитников Украины. В Минске программа скромнее: заявлена только встреча с президентом Беларуси и руководителем МИДа.

Сразу из аэропорта Помпео поехал во Дворец Независимости. На входе его встретил глава нашего МИДа Владимир Макей.

Сразу из аэропорта Помпео поехал во Дворец Независимости. На входе его встретил глава нашего МИДа Владимир Макей. Фото: БелТА.

Потом началась встреча с Лукашенко.

- Я искренне рад нашей встрече, - начал Лукашенко. - По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее - мало и так далее. Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью.

Помпео: «США обеспокоены соблюдением прав человека в Беларуси»

- Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите, - сказал Майкл Помпео. – Я знаю о длительной истории белорусско-российских отношений. Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях.

США также продолжат уделять внимание вопросам прав человека, отметил госсекретарь. - У нас есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены, - сказал он. - Мы уверены, что вместе сможем добиться успеха в наших отношениях.

Перед тем, как началась закрытая часть встречи, Лукашенко сказал:

- У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает. Когда журналисты покидали зал, Помпео сказал, что любит их, «особенно когда они уходят». Президент Беларуси парировал, что не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая.

Переговоры Лукашенко и Помпео продолжились за закрытыми дверями.

Кто такой Майкл Помпео?

Госсекретарь США Майкл Помпео возглавляет Государственный департамент – это аналог нашего МИДа. Но в США госсекретарь – это не просто министр иностранных дел. Он является наиболее высокопоставленным членом кабмина, и, по сути, является третьим лицом в стране - после президента и вице-президента. Госсекретаря США назначает президент и утверждает Сенат – верхняя палата конгресса США. Майкл Помпео занимает эту должность с апреля 2018 года, а до этого он возглавлял ЦРУ.

Что будут обсуждать?

В МИДе отвечают кратко: «весь спектр вопросов белорусско-американских отношений и тематика региональной безопасности». Американцы рассказывают немного подробнее: С Владимиром Макеем будут обсуждать вопросы прав человека, экономического сотрудничества и обмен информацией об угрозах региональной и международной безопасности.

- США являются давним сторонником Беларуси как одна из первых стран, признавших белорусскую независимость в 1991 году. И мы по-прежнему привержены суверенной, стабильной, процветающей и независимой Беларуси. И мы уважаем желание Беларуси развивать свои партнерские отношения, наметить свой курс и играть конструктивную роль в регионе, - сообщали в Госдепе накануне визита. - США продолжают призывать Беларусь развивать прогресс в сфере прав человека, достигнутый в последние годы. Мы считаем, что продвижение демократических принципов укрепит суверенитет и независимость Беларуси, что США однозначно и твердо поддерживают. И это, конечно, позволит расширить двусторонние связи.

А вот вопросы, которые белорусская оппозиция предложила Помпео обсудить с Лукашенко. Накануне приезда белорусские оппозиционеры написали обращение к Помпео – бумагу, подписанную председателем ОГП Николаем Козловым, председателем Белорусской партии «Зеленые» Дмитрием Кучуком, председателем БСДП Игорем Борисовым, председателем движения «За свободу!» Юрием Губаревичем, сопредседателем партии БХД Павелом Северинецем и зампредом партии БНФ Алексеем Янукевичем, передали в посольство США. В письме они просят Помпео на встрече с Лукашенко поднять ряд вопросов. Это вопрос проведения в Беларуси честных, свободных выборов по стандартам ОБСЕ, защиты прав и свобод граждан Беларуси, проведения расследования «громких дел» – исчезновения в оппонентов белорусской власти.

Визитов американских политиков такого уровня во время правления Лукашенко еще не было

Напомним, в январе 1994 в Минск на шесть часов прилетал президент США Билл Клинтон. Он провел переговоры с руководителем Беларуси Станиславом Шушкевичем, возложил цветы на Площади победы, встретился с молодыми учеными в Академии наук и съездил в Куропаты, где открыл памятную скамью.

В январе 1994 в Минск на шесть часов прилетал президент США Билл Клинтон. Он провел переговоры с руководителем Беларуси Станиславом Шушкевичем.

С тех пор в Беларуси сменилось руководство страны, флаг и герб. Отношения между нашими странами с тех пор сильно охладели. Все началось в 2004 году, когда американцы объявили о желании отстранить Лукашенко от власти:

- Мы будем бороться за то, чтобы Беларусь освободилась от тирании. Смена режима президента Лукашенко планируется не вооруженным путем, а с помощью международного давления, - говорил тогда сенатор Джон Маккейн. После наших президентских выборов 2006 года США наложили экономические санкции на ряд белорусских предприятий (сейчас эти санкции временно приостановлены) и Лукашенко лично (эта санкция действует до сих пор). Американцы заявляли, что добиваются от руководства Беларуси освобождения политзаключенных, объяснения исчезновение оппозиционеров и журналистов, прекращения репрессий против независимых СМИ и неправительственных организаций, проведения свободных и честных президентских и парламентских выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ. Пик кризиса пришелся на 2008 год, когда после дипломатического скандала американскому послу было предложено уехать из страны. Посла США в Беларуси нет до сих пор – дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах США.

В последнее время отношения по чуть-чуть налаживаются: год назад Минск снял лимит на количество американских дипломатов, работающих в Беларуси, а в этом году в Беларуси снова – спустя 11 лет – появится американский посол. А недавно стало известно, что американцы собираются построить в Минске новое посольство – прежнее здание на Старовиленской, по их мнению, не достаточно безопасно. Также к нам стали заезжать американские политики все большей и большей величины – в августе в Минск прилетал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, а в сентябре - заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

Правда, определенные обострения случаются и сейчас. Например, в октябре американцы перебросили к нашим границам свои танки: 30 «Абрамсов», и 25 боевых машин пехоты «Брэдли» в восьми километрах от белорусско-литовской границы пробудут до весны. Они участвуют в натовских учениях «Defender Europe 2020» («Защитник Европы 2020»). Целью является повышение готовности внутри НАТО и сдерживание возможных противников. В учениях примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран. 20 тысяч солдат прибудут из США. Европейские эксперты называют такую переброску самым масштабным перемещением солдат из США в Европу за последние 25 лет. Лукашенко тогда пообещал отреагировать.

Как раз накануне визита Помпео, в Минске по инициативе американцев в Минске прошла встреча госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова и временного поверенного в делах США в Минске Дженифер Мур, которую сопровождали военные атташе США, Германии и Польши. Сообщается, что на встрече военные атташе подробно рассказали госсекретарю Совбеза о том, как происходит переброска и развертывание военных подразделений и подготовка к «Defender Europe 2020». Пообещали, что во время этих маневров будут «демонстрировать максимальную транспарентность учений в духе действующих международных соглашений и обязательств по мерам доверия и безопасности».

Еще одна ситуация – появление Беларуси в списке стран, граждан которых власти США планируют ограничить во въезде. Список опубликовали американские СМИ на прошлой неделе: кроме нас в него попали Мьянма (также известная как Бирма), Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания. Официальное опровержение появилось буквально за десять часов до прилета в Минск Майкла Помпео. Видимо, наша страна попала в список по ошибке.

А как у нас дела с торговлей?

Торговые отношения хоть и укрепляются, но по-прежнему остаются на низком уровне - Доля США составляет менее 1% в общем объеме экспорта белорусских товаров. Продаем мы в основном калийные удобрения. А покупаем в США - двигатели, промышленную запорную арматуру, сельхозтехнику, электродвигатели и электрооборудование, присадки для бетона, медоборудование.