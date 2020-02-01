Итоги встречи Лукашенко и Помпео: До снятия санкций в США пока не дошли, но готовы обеспечить Беларусь нефтью и газом

После встречи Лукашенко и Помпео прошел брифинг для прессы. Об итогах рассказали глава МИД Беларуси Владимир Макей и госсекретарь США Майкл Помпео.

Глава белорусского МИДа о результатах встречи рассказал довольно обтекаемо: «обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений», «развитие двухсторонних отношений», «открытость и конструктивный характер диалога», «намерение продолжать диалог» и так далее.

- Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс процессу поступательной нормализации наших двусторонних отношений, - заявил Владимир Макей.

- Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам, - подчеркнул госсекретарь США. Напомним, с осени прошлого года между Беларусью и Россией идет очередной экономический спор: цены на газ согласованы временно, российская нефть и вовсе с 1 января перестала течь в Беларусь.

Еще один вопрос касался американских санкций, под готовые попали некоторые белорусские чиновники. Включая президента:

- Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять. Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели, - цитирует Помпео belta.by. - В Беларуси сделан значительный прогресс в этих вопросах. Дальнейший прогресс - это единственный способ снятия санкций.

- Беларусь, возможно, не является абсолютно идеальной страной в этом плане, - ответил Макей. - И мы понимаем, что должны реализовывать какие-то реформы в той или иной сфере. Мы это и делаем. У нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций.

Напомним, после наших президентских выборов 2006 года США наложили экономические санкции на ряд белорусских предприятий (сейчас эти санкции временно приостановлены) и лично на ряд чиновников, включая Лукашенко (эти санкции действуют до сих пор).

«Беларусь не будет частью какой-либо другой страны»

- Господин Лукашенко сказал, что Беларусь суверенная и независимая страна и мы не можем быть частью какой-либо другой страны, - цитирует interfax.by Майкла Помпео. Госсекретарь напомнил, что США были одними из первых, кто признал независимость Белоруссии в начале 1990-х годов.

- Мы остаемся на тех же позициях, - подчеркнул Помпео.

Также подробности визита читайте в отдельном материале «Комсомолки».