Глава Госдепа США заехал к белорусским программистам

В субботу, 1 февраля, в Минск прилетел глава Госдепа США Майкл Помпео - визитов американских политиков такого уровня во время правления Лукашенко еще не было. Утром Александр Лукашенко принимал американца во Дворце Независимости. А после обеда Помпео поехал в Парк высоких технологий (ПВТ). Визит получился кратким.

Директор ПВТ кратко рассказал о достижениях: за 2019 год экспорт услуг Парка составил рекордные 2,1 миллиарда долларов. Сейчас в ПВТ зарегистрирована 751 компания, из которых 62 – с американским капиталом. Экспорт услуг в США по итогам года составил 900 миллионов долларов. Самая крупная компания, работающая с США – EPAM Systems, основанная белорусом Аркадием Добкиным. В рейтинге самых успешных и влиятельных белорусских бизнесменов 59-летний Добкин сегодня занимает второе место.

Также американской делегации показали несколько промо-стендов белорусских разработчиков. Это Flo Health – приложение для женского здоровья, Mapbox – карты и ПО для автономных автомобилей, SayGames – делает игры, и Isovac – производит вакуумные установки для нанесения оптических покрытий.

После этого Майкл Помпео с американской делегацией уехал в аэропорт – на этом визит в Беларусь был завершен - впереди еще визиты в Казахстан и Узбекистан.