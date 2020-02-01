2020-02-01T17:15:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава Госдепа США заехал к белорусским программистам

С краткой экскурсией Майкл Помпео посетил Парк высоких технологий.
Геннадий МОЖЕЙКО
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За 2019 год экспорт услуг ПВТ составил рекордные 2,1 миллиарда долларов. Фото: БелТА.За 2019 год экспорт услуг ПВТ составил рекордные 2,1 миллиарда долларов. Фото: БелТА.
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В субботу, 1 февраля, в Минск прилетел глава Госдепа США Майкл Помпео - визитов американских политиков такого уровня во время правления Лукашенко еще не было. Утром Александр Лукашенко принимал американца во Дворце Независимости. А после обеда Помпео поехал в Парк высоких технологий (ПВТ). Визит получился кратким.

Директор ПВТ кратко рассказал о достижениях: за 2019 год экспорт услуг Парка составил рекордные 2,1 миллиарда долларов. Сейчас в ПВТ зарегистрирована 751 компания, из которых 62 – с американским капиталом. Экспорт услуг в США по итогам года составил 900 миллионов долларов. Самая крупная компания, работающая с США – EPAM Systems, основанная белорусом Аркадием Добкиным. В рейтинге самых успешных и влиятельных белорусских бизнесменов 59-летний Добкин сегодня занимает второе место.

Также американской делегации показали несколько промо-стендов белорусских разработчиков. Это Flo Health – приложение для женского здоровья, Mapbox – карты и ПО для автономных автомобилей, SayGames – делает игры, и Isovac – производит вакуумные установки для нанесения оптических покрытий.

После этого Майкл Помпео с американской делегацией уехал в аэропорт – на этом визит в Беларусь был завершен - впереди еще визиты в Казахстан и Узбекистан.

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