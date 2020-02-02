«Она мечтала, а мне удобно – дату точно не забуду!»: минские молодожены – о магии свадеб 02.02.2020

Уникальная дата 02.02. 2020 выпала на выходной день, когда пары не расписывают. Но ради такого случая правила нарушили и пошли молодоженам навстречу:

- Красивые даты у нас всегда нарасхват, но эта – особенная. О ней так много говорят и нумерологи, и астрологи! Мы понимали, что отбоя не будет от желающих стать мужем и женой именно 02.02. 2020. И когда пары засыпали нас просьбами и звонками, решили сделать исключение и открыть двери Дворца гражданских обрядов в выходной, - рассказывает руководитель Дворца Юлия Кочина.

«Такая магическая дата случается раз в тысячелетие»

- Неужели и правда те, кто сыграл свадьбу в красивую дату, живут долго и счастливо?

- Признаюсь, мы проверяли эту теорию, - говорит Юлия Павловна. – Но пока что она не подтверждается. Число разводов у тех, кто женился в красивую дату, не меньше, чем у тех, кто женился вопреки приметам. Даже наоборот: среди юбиляров, которых мы с удовольствием поздравляем с годовщинами свадьбы, много кто женился и в мае (по приметам, майским молодоженам уготовано «маяться». – Ред.), и во время поста, и в високосный год… Вывод один: все зависит только от людей. И наши сегодняшние молодожены очень серьезно настроены на счастье и долгие узы семейного союза!

А теперь о главном. Секрет ажиотажа вокруг даты 02.02.2020 в том, что она зеркальная и действительно очень редкая. И фишка не только в отзеркаливании, но и в самих двойках и их количестве:

- Дата 02.02.2020 – так называемые «врата судьбы». Они открываются только в день, в котором есть 4 двойки, притом двойки обязательно должны быть в дне, месяце и годе,- пояснила нам нумеролог Татьяна Самусик. - Если правильно использовать ее энергетику, к лучшему в этот день можно изменить не только свою судьбу, но и судьбу своего рода! Двойка в нумерологии – символ возможностей и потенциала человека. Она имеет созидательную энергетику и помогает в достижении поставленных целей – в любви, карьере и взаимоотношениях с окружающими. То есть 0202/2020 - энергетически мощная дата. Две ее половины отзеркаливаются, а сумма цифр равна 8. По восточным практикам 8 – это символ денег и бесконечности. В этот день смело можно загадывать для себя важное желание. Энергия Вселенной будет направлена на его реализацию.

После такого ажиотажа вокруг красивой даты нам не терпелось увидеть молодоженов и пообщаться с ними.

«Ждали 15 лет! В Китае 02.02.2020 означает «я тебя люблю»

Удивительно, но почти все свадьбы в этот день были без пышных свадебных платьев и нарядов, а гостей - минимум. Некоторые молодожены и вовсе пришли обменяться кольцами вдвоем, в самой обычной одежде. И, как оказалось, неспроста! Сразу несколько пар, которые верят в магию даты, пояснили: «двойки означают – что этот день для двоих, без лишних свидетелей».

Алексей и Наталья познакомились всего несколько месяцев назад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А уже сегодня они - муж и жена.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы верим, что этот день заряжен особой энергетикой, - говорят нам новоиспеченные муж и жена Алексей и Наталья. – Мы познакомились всего несколько месяцев назад, в сентябре! Увидели друг друга на заправке, заговорили и буквально с первых фраз поняли, что друг без друга не сможем жить. Честно говоря, мы бы женились и без красивой даты, потому что абсолютно уверены в своем выборе. Но когда узнали, что можно расписаться 02.02. 2020 обрадовались еще больше. Сегодня, обмениваясь кольцами, плакали от счастья.

Среди молодоженов были даже те, кто ждал этого счастливого дня целых 15 лет!

- Но мы не дату ждали, а присматривались друг к другу,- шутят без пяти минут супруги, которые решили остаться инкогнито. – А тут дети нас подтолкнули. Мол, сколько уже можно? Давайте! По телевизору услышали, что в Китае дата 02.02. 2020 означает «я тебя люблю». Вот и решились! В загсе мы уже были. Правда, в прошлом веке и в разных составах. Но теперь уже точно в последний раз!

- К тому же на этот раз я выбрал себе самую красивую, классную и молодую жену!- выдает на прощанье под аккомпанемент вальса Мендельсона жених с прекрасным чувством юмора.

«Планировали на 22 февраля, тоже две двойки. А потом узнали, что можно расписаться в воскресенье»

Следующая пара рассказала, что счастливые знаки преследуют их с момента знакомства.

Дмитрий и Дарья познакомились в интернете.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Счастливые знаки идут с ними нога в ногу со дня первого свидания.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы познакомились зимой прошлого года в интернете. А когда выбрались на первое свидание, решили прогуляться в парке. Идем – и внезапно загораются фейерверки! Мы не произнесли вслух, но оба подумали, что это неспроста. А потом, как оказалось, последние цифры наших паспортов тоже одинаковые, только парно меняются местами. Когда пришли подавать заявление, нам сказали, что можно расписаться 02.02.2020. Знаки – это прекрасно. А тут еще и такая изящная дата. Как и диктуют цифры, праздновать рождение нашей семьи сегодня будем вдвоем, а уже на следующих выходных отметим в кругу семьи! – рассказали Дмитрий и Дарья.

Павел и Ольга познакомились полтора года назад.

Павел и Ольга познакомились полтора года назад.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Предложение решился сделать в машине, - вспоминает жених.

- О да, это было оригинально. Выхожу из магазина, открываю дверь, а на сиденье – коробочка с кольцом. Нежданчик! В тот вечер я сказала «да». Для свадьбы хотели выбрать красивую дату. Понимали, что 20 февраля выходной, и изначально планировали на 22 февраля. Потому что тоже две двойки. А потом узнали, что можно расписаться в воскресенье… Сегодня очень волнуемся. Хочется, чтобы у нас в жизни все получилось.

Евгений и Ольга прямо в день свадьбы решили: разу уж теперь их объединяют не только магия цифр, но еще и мощная фамилия Лев, то быть у них общему успешному проекту. Правда, какому именно, не сказали.

- Еще сегодня утром я бегал и искал по дому свою рубашку, а Оля – мои ботинки, - смеется Евгений. – А уже сейчас мы муж и жена. Прикольно!

Евгений и Ольга верят в магию цифр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений признался, что такая красивая дата - очень удобная. Зато дату свадьбы не забудешь!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если не секрет, как познакомились и почему женились именно сегодня?- интересуюсь у неординарной парочки.

- Мы уже несколько лет вместе. Сначала отрывались по полной, потом влюбились. Предложение Оле вообще как в кино делал! Становлюсь такой на колено, с кольцом, готовлюсь речь толкнуть… И тут она набрасывается на меня всей массой с криком «Да!». Красивую дату свадьбы выбрали, потому что двойка – символ совместного начала. И она этого хотела. А мне вообще очень удобно! Это ведь прекрасный способ не забыть дату свадьбы. Я как-то забыл тещу с днем рождения поздравить, так мне полгода припоминали. День свадьбы точно не забуду!

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Астролог: «Магия даты в самовнушении, но для создания семьи время хорошее»

Что насчет 02.02.2020 говорят звезды и астрологи?

- Магия здесь больше в самовнушении и действии коллективного сознания, когда все вместе ждут чего-то плохого или чего-то хорошего, - говорит астролог-исследователь, член Международного Астрологического Сообщества Inastros Анастасия Паскевич.- Что касается заключения в этот день брака, то здесь, конечно, конкретное влияние на двух людей мы можем определить только после анализа подробных личных гороскопов, но в целом для регистрации брака как начало партнерства, это хороший период. Сейчас усиливается желание обладать, и как следствие страстность. В серьезных отношениях увеличивается глубина привязанности, усиливаются сексуальные потребности. А в уже проверивших себя отношениях становятся более понятными чувства партнера, да и свои собственные тоже. Это время для сближения на глубоком уровне и преобразования семейных и сложившихся любовных отношений. Так что звезды благоволят.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По последним данным, которые привел замминистра труда и соцзащиты Беларуси Валерий Ковальков, на 1000 браков в Беларуси приходится 546 разводов.

Каждая четвертая пара во Дворце гражданских обрядов Мингорисполкома регистрируется с участием иностранца. Притом чаще всего иностранцы - именно женихи, которые приезжают за белорусскими невестами из России, Украины, Израиля, Германии, Великобритании, Турции и Италии. Всего в списке - порядка 100 стран.

В 2019-м был зафиксирован минимум рождаемости, при этом число детей, которые остаются без родителей, возрастает с каждым годом.