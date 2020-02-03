«Главный акцент в позиции США - это поддержка независимости Беларуси». Политолог о визите Помпео в Минск

- Что-то изменится в отношениях наших стран?

- Идет процесс нормализации отношений Беларуси и США. Этот процесс взаимный. С одной стороны, США возвращается в наш регион - в регион Юго-Восточной Европы и даже в регион постсоветского пространства. Помпео был не только в Минске. Он посетил Киев, Ташкент, Нур-Султан. Сейчас США претендуют на то, чтобы вступить в конкуренцию с Россией за влияние и на постсоветском пространстве, и в регионе Восточной Европы. Если говорить о нашем регионе, то США уже активно присутствует в Украине, в Польше, в странах Балтии, особенно в военном плане. А Беларусь была в определенной мере вакуумом с точки зрения американского влияния. Сейчас американцы пытаются этот вакуум заполнить.

С другой стороны, и Беларусь делает определенные шаги в сторону Запада. Почему до сих были плохие отношения, санкции и даже послов не было? Потому что, как считает США, в Беларуси диктатура и нарушение прав человека, а еще Беларусь считали сателлитом России. Поэтому нет смысла разговаривать с Минском, лучше разговаривать с Москвой напрямую. Сейчас ситуация изменилась.

- В каком плане?

- Поскольку произошли серьезные изменения в нашем регионе в результате силовых действий России в Украине, то проблемы геополитики стали гораздо более важными, чем проблемы ценностей, - проблем прав человека и демократии. Второй момент. Беларусь не поддержала Россию в ее конфликте с Украиной и Западом, заняла позицию нейтралитета и начала процесс нормализации отношений с Западом. В Вашингтоне это заметили, увидели, что Беларусь не сателлит России, у нее есть самостоятельная политика. И потихоньку начался процесс движения. Особенно активизировались США в прошлом году, когда началась политика принуждения к интеграции со стороны Москвы. В августе в Беларусь приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, потом осенью заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Кстати, Хейл приехал в самый разгар энергетической войны между Беларусью и Россией. Главный акцент в позиции США - это поддержка независимости Беларуси. Все приезжавшие американские чиновники акцентировали внимание на этом. Для Беларуси это тоже важно. Поскольку под давлением России она хотела бы иметь какие-то другие точки опоры - и в Европе, и в США, и в Китае. В этом взаимный интерес.

Если говорить о практических результатах, то, видимо, ожидать их от этого визита сложно. Идет налаживание отношений, возрастание уровня консультаций, возвращение послов. Хотя это решение было принято раньше. Возможно, усилится сотрудничество в военной сфере, даже между Беларусью и НАТО. Потому что Беларусь отстает в этом смысле в уровне сотрудничества. Хотя бы довести его до уровня других членов ОДКБ и таких союзников России, как Армения и Казахстан. У них гораздо выше уровень сотрудничества с НАТО и США. На этом пока и все.

- А как же предложение Помпео продавать нам нефть?

- Пока оно чисто символическое и политическое, про реальность говорить сложно. Во-первых, чрезвычайно высокая цена. Во-вторых, есть другая проблема - компания «Белнефтехим», которая занимается импортом нефти. До сих пор в отношении нее санкции не сняты (они были введены в 2006 году. - Ред.), введен мораторий на их действия на полтора года. Каждые полтора года мораторий продолжается, но сами санкции не сняты. Американские нефтяные компании, как правило, не хотят иметь дело с такими компаниями, в отношении которых санкции. Что называется от греха подальше.