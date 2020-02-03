«Для проверки спрашивал пин-код»: минчанин под видом милиционера забирал у прохожих карточки и деньги

На какие только уловки не идут злоумышленники, чтобы выманить у человека деньги! Например, представляются стражами порядка. В Минске 32-летний минчанин, изображая милиционера, обыскивал людей, а затем присваивал их деньги и банковские карты. К счастью, мужчину уже задержали. Но, как выяснили оперативники, он водил людей за нос около месяца.

Одним же из потерпевших стал посетитель железнодорожного вокзала в Минске. Неизвестный подошел к нему, представился милиционером и показал документ, походящий на служебное удостоверение. Он сказал посетителю вокзала, что тот схож по приметам с разыскиваемым преступником, и начал досматривать его личные вещи. Так, лжемилиционер изъял у своей жертвы деньги и банковскую карточку.

- По требованию «сотрудника» потерпевший сообщил пин-код якобы для идентификации ее владельца. Когда личные сведения были «проверены по базе», подозреваемый положил карту в кошелек потерпевшего, - сообщает пресс-служба МВД. - Позже выяснилось, что он ее незаметно заменил на другую.

Мужчина заключен под стражу. Известно, что он безработный, ранее неоднократно судимый.

- Мужчина совершал преступления в разных районах Минска. Сейчас установлено пять потерпевших, среди которых есть и пенсионеры, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. - Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: «Хищение путем использования компьютерной техники», «Грабеж», «Самовольное присвоение звания или власти должностного лица».

Стражи порядка не исключают, что обманутых может быть больше.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Храните в секрете PIN-код»

МВД напоминает белорусам о мерах предосторожности. И дает несколько советов:

- не передавайте свою банковскую карту посторонним лицам, храните в секрете PIN-код и не пишите его на самих картах либо бумагах, хранящихся с картой;

- для отслеживания перемещения средств по карт-счету устанавливайте на свой смартфон смс-оповещение и уведомление о проведенных операциях по карте;

- не сообщайте третьим лицам PIN-код, срок действия карты, на кого она зарегистрирована и трехзначный код, расположенный на обратной стороне карты.