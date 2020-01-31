В Минске рассматривают апелляцию по делу о жестоком убийстве 8-месячной девочки в Лунинце

В Верховный суд 31 января конвой доставил только Виктора Сергеля. Он сидит в стеклянной кабине, опустив голову, в зал не смотрит.

Потерпевший, папа убитой девочки, сегодня тоже здесь. На вопросы журналистов Леонид отвечает коротко и обрывисто. По его словам, Наталья, его жена, подала апелляцию сама. О том, что говорили обвиняемые во время последнего слова, он рассказывать не стал, сославшись на подписку о неразглашении.

25 октября 2019 года Виктора Сергеля приговорили к смертной казниФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какое наказание для обвиняемых вы считаете справедливым?

- Я вам ничего не хочу говорить.

Апелляцию суд рассматривает за закрытыми дверями, в зале остался только потерпевший. Публично огласят лишь определение. Напомним, дело рассматривал Брестский областной суд в закрытом режиме.

- Я обвиняюсь в убийстве собственного ребенка. У меня есть родные, еще двое маленьких детей. Я не хочу, чтобы это отражалось на них, - заявляла суду на первом заседании 26-летняя обвиняемая Наталья Колб. Суд принял решение закрыть процесс.

Леонид, папа убитой девочки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приговор огласили 25 октября 2019 года. 25-летнюю Наталью, маму убитой девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы, ее подельника, 48-летнего Виктора Сергеля, - к смертной казни. Напомним, в Беларуси не применяют смертную казнь для женщин.

Они должны будут выплатить потерпевшему, мужу Натальи и отцу девочки, 100 тысяч рублей.

Трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018 года в многодетной семье. Когда отец детей Леонид вернулся домой, обнаружил убитой свою 8-месячную дочь. В квартире в тот момент находились его супруга Наталья со своим знакомым Виктором. Старшие дети - мальчики 4 и 6 лет - были в гостях у бабушки, которая живет рядом с новостройкой в частном секторе.

Апелляцию суд рассматривает за закрытыми дверями.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В августе семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении из-за семейного скандала - тогда Наталья после ссоры вызывала на мужа милицию.

Родственники говорили о том, что это благополучная семья. Леонид работает на заводе, в новой квартире сделан приличный ремонт, дети ни в чем не нуждались.

В соцсетях у Натальи много снимков детей с трогательными подписями. «Моя доченька», «Моя принцесса», «Все отдам за эти ножки».

Наталья публиковала в соцсетях фото дочери с трогательными подписями. Фото: соцсети

Соседи говорили, что за дверями этой квартиры периодически слышали шум то ли гулянок, то ли скандалов.

Позже экспертиза установила, что в крови женщины было 1,6 промилле этилового спирта, у ее собутыльника - 1,2. Ребенка они убили, как сказано в обвинении, «беспричинно, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью, способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий». Ребенку нанесли не менее 46 травматических воздействий - младенца обезглавили.

Жестокость преступления впечатлила даже бывалых сотрудников следственных органов. Это отметил и председатель Следственного комитета Иван Носкевич, когда комментировал ход расследования:

- Случай, конечно, вопиющий. Такого в истории современной Беларуси не было в принципе, - сказал он.

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