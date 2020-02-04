2020-02-04T21:53:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«Купила кофе и шоколадку - и выиграла автомобиль!»

Стало известно, кому достанутся два новеньких Volkswagen Polo в игре «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE»
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Наталия Соболь и Людмила Скаскевич, стали победителями в рекламной игре «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE!», которая проходит в сети магазинов «Виталюр».Наталия Соболь и Людмила Скаскевич, стали победителями в рекламной игре «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE!», которая проходит в сети магазинов «Виталюр».
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Чтобы стать владельцем автомобиля, иногда не обязательно копить деньги или брать кредит. Наталия Анатольевна Соболь из Минска купила в магазине кофе и шоколадку - и выиграла новенькую машину.

- В тот день я ехала из больницы, в которой лежал мой муж, и настроения у меня не было, - говорит она. - Думаю, заеду по пути в новый магазин «Виталюр», который недавно открылся на улице Каролинской. Я знала, что там проходит рекламная игра, и решила поучаствовать. Думаю, возьму шоколадку NESTLE. Я всегда верю в удачу, понимаете?

На кассе Наталия Анатольевна взяла еще баночку кофе NESCAFE, а на следующий день зарегистрировалась в личном кабинете на сайте магазина.

- На днях мне позвонили и говорят: «Вы выиграли машину». Естественно, я подумала, что, наверное, меня дети или внуки разводят. Спрашиваю: чья шутка? А мне говорят: «Вас никто не разыгрывает, посмотрите в личном кабинете». Я проверила и подумала: наверное, это действительно не подстава.

Наталия Анатольевна работает учетчиком на складе, а в свободное время увлекается рыбалкой и охотой. Для нее и ее большой семьи (а у женщины 9 внуков!) машина станет отличным помощником.

- У меня есть права, но свою машину я отдала сыну, чтобы можно было возить деток в школу и садик. А на этой уже буду сама ездить. Я очень рада и довольна! У моего мужа тоже есть автомобиль, но на выходных я не всегда могу вместе с семьей куда-то уехать, потому что работаю. А теперь буду на своей машине их догонять.

Любопытно, что Наталия Анатольевна и раньше участвовала в розыгрышах, но ей удавалось получить только мелкие призы.

- Я оптимист и верю в удачу. Всегда, когда вижу, что люди что-то выигрывают, радуюсь за них. А если у меня не получилось - значит, был просто не мой день, повезет в другой раз. Многие люди не верят в то, что можно выиграть крупные призы, говорят, что это подстава. А я им отвечаю: нужно верить.

«Думаю, попробую сыграть. Шоколадку ведь в любом случае съесть можно»

Пенсионерке Людмиле Карловне Скаскевич раньше тоже в играх не везло. Но она надеялась, что когда-то и на ее улице будет праздник. И вот теперь у нее в руках - ключи от новенького автомобиля.

- Я всю свою жизнь играла и никогда ничего не выигрывала. Только в молодости купила пачку лотерейных билетов, 100 штук, и мне досталась полиэтиленовая елочка… Но всегда ведь в душе человек надеется, - говорит победительница.

Людмила Карловна услышала про рекламную игру «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE», прочитала правила и решила поучаствовать.

- Думаю, попробую. Шоколадку ведь в любом случае съесть можно. Но чтобы выиграть автомобиль - об этом я даже не думала. Не верила в такую удачу.

Людмила Карловна купила шоколадки NESTLE в магазине «Виталюр» возле своего дома. А вскоре ей сообщили о том, что теперь она - хозяйка новой машины.

- Я ехала в автобусе, когда мне позвонили и сообщили об этом. Но поверила только тогда, когда на сайте магазина увидела свою фамилию. Оказалось, что это правда! Я сразу позвонила своим сыновьям и подругам, чтобы поделиться радостью.

Интересно, что в этот раз автомобиль достался человеку, у которого нет водительских прав. Машину водит муж Людмилы Карловны, а сама она не ездит за рулем. Как победительница будет распоряжаться своим суперпризом, она пока еще не решила.

БУДЬ В КУРСЕ!

Рекламная игра «Время выигрывать призы с NESCAFE и NESTLE» закончилась. Уже совсем скоро будет объявлен тот самый счастливчик, который выиграл главный приз - квартиру в Минске на улице Колесникова, 47. Следите за нашими новостями!

Свидетельство №3696 о государственной регистрации рекламной игры от 27.11.2019 г., выд. Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Организатор рекламной игры - ООО «Проспектпресс». Сроки проведения рекламной игры: с 02.12.2019 г. по 24.02.2020 г.Телефон: +375 (44) 583-76-93. С правилами рекламной игры опубликованы здесь.

ООО «Нестле Бел». УНП 192702000.

Владелец товарных знаков Société des Produits Nestlé S.A.

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