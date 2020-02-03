«Дочка сказала, что я лучшая мама на свете»: белорусы рассказывают, как защищали детей от учителей и воспитателей

В последнее время в Беларуси то и дело происходят конфликты, в которых вовлечены учителя и ученики, один из последних - ситуация в Гомеле, где учительница так дернула 3-классницу за ухо, что милиция разбирается с травмами.

Мы спросили у самых разных людей, приходилось ли им защищать своего ребенка от преподавателей или воспитателей?

Павел ТАРАЙМОВИЧ, музыкант группы «Тяни-Толкай»:

- Сейчас прекрасная учительница начальных классов. А вот в детском саду конфликт произошел, но так как мы не поняли конкретно, кто из воспитателей обидел ребенка. Сам ребенок еще не мог подробно рассказать. Сын категорически отказался ходить в сад. Вплоть до того, что заболевал, когда мы все же пытались его отправлять. Решили радикально: забрали документы, перешли в другой детсад.

Галина МИХАЙЛОВА, предприниматель:

- Пришлось защищать сына от себя самого. Когда он учился в художественной школе, я работала на двух работах и почти не бывала дома. Однажды позвонила преподавательница, пригласила на беседу. Она рассказала, что мой ребенок давно находится в подавленном состоянии, почти все его эскизы на тему суицида. Она посоветовала хорошего психолога. Дальше была долгая работа над ошибками у всей семьи, мы справились. Очень благодарна той учительнице.

Александра БОЯРИНА, архитектор:

- Мае дзеці яшчэ дашкольнікі і я пільна сачу за паводзінамі дарослых, з кім іх пакідаю. Гэта тычыцца гурткоў і розных заняткаў, на якія іх водзім. І раблю так менавіта таму, што ў нашым дзяцінстве гвалт над дзецьмі быў даволі звычайнай справай. Цягалі дзяцей за вушы, білі, ставілі ў кут. Акрамя таго быў псіхалагічны гвалт, насільнае кармленне ў садках. Лічу, што грамадства становіца больш добрым і на сённяшні момант усе гэтыя антыгуманныя праявы ў навучальных установах недапушчальныя. І дарослыя людзі, якія не могуць кантраляваць свае паводзіны, кідаюцца на дзяцей, не павінны працаваць з дзецьмі ўвогуле. Звальненне адназначна. Існуе шмат прафесій, дзе не трэба працаваць з дзецьмі.

Надежда ЧЕРНЯВСКАЯ, инженер-технолог:

- Мне 32, но я прекрасно помню, как зовут воспитательницу детсада. До сих пор с дрожью вспоминаю, как она била линейкой, когда я ела и рисовала левой рукой. Как она поставила нас в одних трусах зимой в холодной комнате «спать стоя» только потому, что один из детей разбил песочные часы и не признался в этом. Родителям не говорила, боялась, что посчитают меня непослушной девочкой.

Ирина ГЛИНСКАЯ, копирайтер:

- Всегда защищаю дочку от нападок чужих людей, даже если она не права. Когда она училась в выпускном классе, ее классный руководитель вызвал нас двоих для беседы, чтобы открыть мне страшную тайну о поведении дочки. Начал издалека: «А вы знаете, на что она тратит деньги, которые вы ей даете?» Надо было видеть его лицо, когда я опередила его в раскрытии интриги: «Знаю, мне не нравится, что она курит, мы над этим работаем». Дочка сказала, что я лучшая мама на свете, и сигаретами больше не баловалась.

Лилия ТРОНЧУК, менеджер компании грузоперевозок:

- Меня в свое время невзлюбила учительница по физике - я посмела сказать, что она непонятно объясняет, и из троек не вылезала, хотя с физикой мне помогал папа-радиоинженер. После очередной несправедливой оценки папа отправился к учительнице с тетрадкой, потребовав при нем решить самую сложную, чуть ли не уровня института задачу, которую она дала. Она не смогла! Не знаю, о чем они говорили, но и оценки, и отношение ко мне стали адекватнее.

Артем ЖДАНКО, предприниматель:

- Приходилось - от другого ребенка и его родителей. В четвертом классе сын повздорил с одноклассником, они подрались. Тот мальчик пожаловался родителям, они напали на моего сына и стали угрожать. Пришлось вызывать милицию, чтобы решить все цивилизованно.

Александра ВОЛОСЕВИЧ, школьный учитель:

- В университете был преподаватель - старый маразматик, который цеплялся к девушкам. На экзамен надо было приходить в мини-юбке - иначе не сдашь. Мы с подругами принципиально этого не сделали, нас преподаватель завалил. На пересдачу позвали декана, экзамен был в его присутствии - все сдали!

Анастасия ЧАЙКА, дизайнер:

- Считаю, что у нас в школе учителя занимались пищевым насилием, когда заставляли есть еду не лучшего качества. Учителя физкультуры хамили, называли «коровами», «дурами», один даже ударил девушку скакалкой. Такие не должны работать в школе.

Мария ЖУКОВА, менеджер:

- Мама всегда защищала нас с братом. Например, когда одна учительница унизила меня перед всем классом, она с ней поговорила. Не знаю, о чем был их разговор, но больше это не повторялось. Разговаривала мама и с учительницей брата, которая считала, что если школьник не поднимает руку на уроке, значит он ничего не знает. С братом мы уже давно выросли, но мама до сих пор волнуется за нас. Лет пять назад она спросила, не обижают ли меня на работе. (Смеётся). Если бы я сказала «да», мама позвонила бы моему начальнику!

Татьяна, читатель сайта kp.by:

- Была в подобной ситуации - в центре дополнительного образования детей и молодежи во время занятия присутствовала родительница, которая решила усмирить моего сына, оттаскав его за ухо. Утром ухо увеличилось вдвое и «встало» перпендикулярно голове. В центре экспертиз мы зафиксировали телесные повреждения, причиненные несовершеннолетнему, и подали заявление в милицию. Возбудили сначала уголовное дело, потом его переквалифицировали в административное.