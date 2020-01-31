2020-01-31T15:51:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Художник Алесь Пушкин пришел в белорусский ПЕН-Центр с руками, выкрашенными в красный цвет

Таким образом он решил поддержать парня, который выкрасил руки памятнику поэту Александру Пушкину в Минске
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Алесь Пушкин выкрасил красным свои руки, чтобы поддержать Филиппа Шаврова, арестованного за «художественную акцию». Фото: коллаж / «Минск-новости»Алесь Пушкин выкрасил красным свои руки, чтобы поддержать Филиппа Шаврова, арестованного за «художественную акцию». Фото: коллаж / «Минск-новости»
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Правозащитники «Вясны» и Белорусский ПЕН-центр презентовали новые книги серии «Белорусская тюремная литература» Сергея Скребца и Алеся Беляцкого. На презентацию пришел и Алесь Пушкин - художник, который известен своими провокационными перформансами. К слову, Алесь Пушкин также представил свой «Тюремный альбом» - рисунки и записки, сделанные в изоляторах во время отбывания ареста за проведение акции в память участников антисоветского сопротивления.

Не обошлось без эпатажа и в этот раз - Алесь Пушкин выкрасил красным свои руки. Как он сказал, чтобы поддержать Филиппа Шаврова, арестованного за «художественную акцию» - он выкрасил руки памятнику Александру Пушкину в красный цвет. Теперь 25-летнему парню грозит уголовное дело и вполне реальный срок. Шавров был направлен на психиатрическую экспертизу, а сейчас находится под арестом и ожидает суда. А общественность продолжает спорить о том, что это было - вандализм или художественная акция.

Алесь Пушкин выкрасил красным свои руки.

Алесь Пушкин выкрасил красным свои руки.

Алесь Пушкин придерживается второй версии:

- Я рад, что художественный процесс в Беларуси продолжается. Хотел бы поддержать Филиппа Шаврова, которого считаю своим учеником, и привлечь внимание к нему. Своей акцией он сделал очень важное послание. В нашей стране на официальном уровне не чтят память ни национальных героев, ни национальных писателей. Им не ставят памятники. Вместо этого власти демонстрируют холопское самоуничижение в угоду «русскому миру», одним из символов которого, наряду с какими-нибудь казаками, сделали и Пушкина, - заявил Пушкин.

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