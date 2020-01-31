Главные события трансферного окна: Бруну Фернандеш в МЮ, Смолов в «Сельте»

Зимнее трансферное окно в Европе закрылось 1 февраля. Клубы проводили сделки, чтобы усилиться перед завершающей частью сезона или избавиться от балласта. Главным событием стал переход Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

Фернандеш будет получать не больше резервного вратаря

«Спортинг» настаивал на 80 млн евро отступных. В итоге сошлись на 55 млн, плюс еще 25 млн предусмотрены в качестве дополнительных выплат (обычно они зависят от количества сыгранных футболистом матчей и выигранных трофеев). Контракт рассчитан на 4,5 года. Интересно, что зарплата скромная по меркам МЮ: 70 тысяч фунтов (около 83 тысяч евро) в неделю плюс бонусы. По окладу это в пять раз меньше, чем у вратаря Де Хеа, и примерно как у резервного голкипера Серхио Ромеро. Например, Матич, Лингард, Рохо зарабатывают больше.

Тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер рад подписанию, португалец должен помочь его клубу в борьбе за четвертое место в чемпионате Англии. До него шесть очков.

- Мы следили за Бруну в течение многих месяцев, - сказал Сульшер. - Статистика голов и ассистов Бруну говорит сама за себя. Он станет фантастическим дополнением к нашей команде и поможет нам во второй части сезона. Зимний перерыв наступает как нельзя кстати, чтобы мы интегрировали Бруну в состав и познакомили его с партнерами по команде.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии в 33 матчах Фернандеш забил 20 мячей. За четыре сезона в «Спортинге» в Лиге чемпионов и Лиги Европы в 27 играх он отличился 12 раз.

Когда-то таким же маршрутом проследовали еще три португальца: Криштиану Роналду, Нани и Маркос Рохо.

- Моя любовь к «Манчестер Юнайтед» началась, когда я наблюдал за игрой Криштиану Роналду. С тех пор я большой поклонник этого замечательного клуба, - сказал Фернандеш.

Еще одно топ-событие трансферного окна - переход одного из лучший плеймейкеров английской Премьер-лиги Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер».

- Такие вещи не должны случаться за неделю до закрытия трансферного окна. Но это точно не вина нашего клуба, - сказал Жозе Моуринью.

Но дилемма была такова: либо отпустить Эриксена сейчас, либо летом бесплатно, как свободного агента. По неофициальным данным, «Интер» заплатил 20 млн евро (стоимость датчанина оценивается в 90 млн). За шесть лет в АПЛ Эриксен наряду с Давидом Силвой и Эденом Азаром стал лучшим ассистентом (67 голевых передач).

Легенды «Милана» Паоло Мальдини и Звонимир Бобан уже в статусе директоров пытаются вернуть клуб на былые вершины. Пока устроили распродажу. В частности, Пионтека продали в «Герту» за 27 млн. В прошлом году «Милан» за 27-летнего бомбардира заплатил 35 млн евро «Дженоа». Начал поляк здорово, но в этом сезоне неприметен. Вернувшийся Златан Ибрагимович в свои 38 лет показывает молодежи, как надо держать уровень.

ШОК-КОНТЕНТ ОТ СМОЛОВА

- Ну ты устроил шок-контент, конечно. Удачи, брат, - так прокомментировал защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев переход его бывшего одноклубника в «Сельту».

Российский и испанский клубы договорили об аренде 29-летнего нападающего до конца сезона за 600 тыс. евро. Если «Сельта» летом захочет полностью выкупить трансфер, то придется заплатить 6 млн евро. После 21 тура Ла Лиги «Сельта» занимает 18-е месте. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу. Смолов перешел в «Локомотив» в 2018 году из «Краснодара» за 9 млн евро. Но прежней результативностью (дважды был лучшим бомбардиром чемпионата России) не отмечался - 9 голов в 36 матчах РПЛ. Поговаривают, не ладились взаимоотношения с тренером Юрием Семиным. В сезоне-2010/2011 нападающий уже играл за рубежом, правда, за голландский «Фейеноорд» провел чуть более десятка игр.

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