Цены на гречку в Беларуси снова взяли под контроль

История с контролем цен на гречку началась еще осенью прошлого года. Тогда из-за неурожая в России существенно выросли оптовые цены на крупу: в одних российских регионах - на 25%, в других - на 50%, а на Алтае и вовсе на 80%. Так как Беларусь закупает немалую часть этой крупы именно там (белорусские производители, по данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, обеспечивают всего 20 - 30% потребностей рынка), замаячила угроза роста цен на гречку.

Чтобы этого не случилось, 1 ноября 2019 года МАРТ ввел временное ограничение - торговую надбавку запретили устанавливать выше 25%. После этого цены не просто опустились, но стали даже на 10 - 15 копеек ниже, чем были до этого. Ограничение действовало до 28 января 2020 года. И уже на следующий день, 29 января, коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить его еще на три месяца - до 28 апреля.

Сегодня 700 граммов самой дешевой гречки в магазине известной торговой сети можно купить за 1 рубль 69 копеек, а 800 граммов - за 1 рубль 81 копейку. Кстати, по информации Белстата, цены на гречку за 2019 год выросли на 36%.