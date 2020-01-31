2020-01-31T17:54:47+03:00
Телевизор
КП Беларусь

Под Минском возобновили съемки народно-любимого сериала «Сваты-7»

Продолжение сериала снимают с 28 января в древне Дуличи
Эвика ОТТО
Поделиться:
Федор Добронравов сейчас в Минске на съемках седьмого сезона "Сватов". Фото: кадр из сериала.Федор Добронравов сейчас в Минске на съемках седьмого сезона "Сватов". Фото: кадр из сериала.
Изменить размер текста:

Съемки стартовали 28 января в доме семьи Виктора и Светланы Празецких - по сценарию он принадлежит Ивану Будько и Валюхе. В доме этой же семьи съемки проходили в августе 2017 года. Тогда Празецкие ждали съемочную группу еще в январе 2018-го, но «Сваты» по разным причинам доехали только сейчас. Съемочная группа уже отчаялась и подготовила искусственный снег, но (о чудо!) как раз в этот день в Минске и пригороде выпал снег.

- На съемки в наш дом из актеров приехали только Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Но сама съемочная группа еле помещается в доме, - улыбается Светлана Николаевна. - Им, конечно, сложно сниматься в таких условиях: в доме тесно, на улице грязь и холод. Мы как можем помогаем: предлагаем бутерброды и чай. Отдала даже свою скатерть для съемок.

Дом семьи Празецких полностью перекрасили к съемкам еще в 2017 году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дом семьи Празецких полностью перекрасили к съемкам еще в 2017 году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Съемки у вас должны были начаться еще два года назад. Ваш дом никак не изменился?

- Мы поменяли кухню, потому что предыдущая была уже совсем старенькая. Сценаристам пришлось переписать сценарий под новый гарнитур! А так у них вся мебель своя - нашу мы перенесли на второй этаж. По плану у нас будут снимать еще несколько дней в феврале, а потом продолжат съемки только в мае. Вся обстановка и аппаратура останутся в нашем доме. Но это все мелочи, нам так нравится, что съемки проходят у нас.

Виктор Николаевич и Светлана Николаевна рады принимать у себя съемочную группу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Виктор Николаевич и Светлана Николаевна рады принимать у себя съемочную группу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Съемочная группа работает не только в Дуличах, часть съемок проходит в роскошном доме где-то под Дзержинском и в Заславле.

Съемки первых «Сватов» проходили в Киеве, двухсерийный фильм вышел на экраны еще в 2008 году, и продолжения не планировалось. Но из-за высоких рейтингов было принято решение снимать второй сезон проекта, а затем и все последующие. В 2012 году был снят шестой сезон, и он должен был стать последним. В 2015-м авторы объявили о старте съемок 7-го сезона. Но из-за политического конфликта продолжение сериала снимать в Украине было невозможно. В 2017-м съемки стартовали в Беларуси и Грузии. Но дальше сериал снова ждала неудача: «Сваты» запретили показывать в Украине. Запрет сняли в июле 2019 года. Режиссер сериала Андрея Яковлев сообщил, что отснятый в 2017 году материал не войдет в новый сезон - все будут снимать заново. Кстати, продюсером шести сезонов «Сватов» был Владимир Зеленский, нынешний президент Украины.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Вся правда о КВН: Марина Федункив продавала машину ради игры, Мартиросян писал шутки за 100 тысяч долларов, юморист из Уфы утонул по пьяни
Юморист Алексей Екс из команды «Левый берег» раскрыл тайны одного из самых закрытых телепроектов — гонорары, проблемы со звездами, цензура
Новости 24
Лобовое ДТП в Витебской области: на ночной дороге фура въехала во встречный Mitsubishi Lancer
В Минской области два человека получили травмы на работе: у одного повреждена рука, второй лишился пальцев
Могилевчанин ударил женщину по голове и попытался отобрать у нее пакеты с продуктами
У 4-летнего мальчика из Барановичей разболелся зуб, а спустя несколько дней он умер в больнице
Власти определились, какую пластиковую посуду хотят запретить в кафе и ресторанах
По дорогам Беларуси ездит военная техника - это учения
Под Копылем собака набросилась на дедушку и покусала его – зверя пришлось застрелить
В Свислочи около КЗ «Минск» снова нашли труп женщины
Все же смертная казнь: Верховный суд оставил в силе приговор по делу об убийстве ребенка в Лунинце
Подростка с травмой позвоночника нашли на заброшенной стройке под Пинском
Фотофакт: посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый в маске-респираторе разгружает гуманитарный самолет в Китае
В поселке Мир на пожаре брат спас брата
Тепло и влажно: погода в Беларуси в выходные дни