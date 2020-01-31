«Люди и агентства в подвешенном состоянии»: что нужно знать о получении шенгена за 80 евро со 2 февраля

Долгие годы мы ждали снижения цены на визы. И вот, 8 января страна подписала соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. Визы будут стоить 35 евро! Но снова «но»: чтобы соглашение вступило в силу, парламент Беларуси должен утвердить соглашение. Депутаты соберутся на сессию только 2 апреля. Вступить в силу документ может спустя два месяца – значит, как минимум, с июня... Так что пока придется платить за визу 80 евро согласно новому Визовому кодексу, который вступит в силу со 2 февраля.

Мы проверили, есть ли ажиотаж вокруг получения виз. Ведь еще пару недель назад приходилось проходить настоящий квест:

– Дозвониться в визовый центр Польши в день выдачи дат – чудо! 15 января набирала номер телефона весь день, но было либо занято, либо оператор говорил: «Направление перегружено». Только на следующий день в 8 утра я услышала длинные гудки. Потом ждала 30 минут, чтобы услышать оператора. Записаться на ближайшие дни смогла только в Барановичи, в Минске предлагали даты на конец марта, - рассказывает минчанка Христина.

Похожие историю рассказывают многие, кто без посредников записывался на подачу документов через визовый центр. Белорусы грешат на посредников – фирмы, которые за определенную плату записывают вас в визовый центр или в консульство, готовят пакет документов. Услуга стоит от 40 до 100 рублей. По сути, фирмы берут деньги за дозвон в визовый центр и подготовку документов.

- В связи с подорожанием виз спрос на визы упал примерно на 20%. И люди, и агентства сейчас находятся в подвешенном состоянии. Всем понятно, что со 2 февраля виза будет стоить 80 евро. Но те, кому нужно ее делать срочно, все равно обращаются, - рассказала «Комсомолке» Полина, старший менеджер одной из столичных фирм, которые помогают оформить визы. – Те, у кого ситуация не горящая, предпочитают подождать до июня и сделать визу за 35 евро. Но опять-таки, ведь 100%-ной гарантии, что с июня шенген будет стоить 35 евро, никто дать не может!

Еще несколько столичной компании гарантировали нам 100% запись в визовые центры на февраль из-за снижения спроса. Хотя, есть подозрение, в ближайшие месяцы будет несложно подать документы и без посредников.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что еще изменится в выдаче виз?

- По новому Визовому кодексу, многократный шенген можно получить только после трех однократных, а раньше достаточно было сделать одну однократную шенгенскую визу. Но насколько консульства будут придерживаться этого правила – неизвестно, - объяснили нам в фирме-посреднике. - Сделать какой-то вывод мы сможет только к середине февраля.

Но есть несколько и хороших новостей. Во-первых, визы будут выдавать быстрее - максимум за 10 дней, а не 15, как сейчас. Во-вторых, просить визу можно будет за полгода до поездки (сейчас - за три месяца), причем и заполнить, и подать все в электронном виде. В-третьих, Евросоюз планирует выдавать кратковременные (до 7 дней) визы прямо на границе, но только в страну въезда. Кроме того, Еврокомиссия предлагает увеличить выдачу многократных виз сроком от 1 до 5 лет для путешественников, которые часто приезжают в Евросоюз и имеют хорошую визовую историю (обычно это наличие нескольких виз и отсутствие нарушений).