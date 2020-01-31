Сравнили зарплаты за декабрь и январь: в Минтруда Беларуси показали новые расчетники врачей и учителей

C 1 января этого года работники бюджетных организаций перешли на новую систему исчисления их зарплаты. Для этого тарифную ставку первого разряда заменили базовой ставкой в 185 рублей, в тарифной сетке вместо 27 разрядов стало 18, убрали коэффициенты повышения и в три раза сократили стимулирующе-компенсирующие выплаты, а постоянную часть оклада обещали зафиксировать на уровне 50 - 60% от зарплаты. По идее, система начислений станет более понятной и перестанет сводить с ума бухгалтеров и работников.

Еще в декабре многие бюджетники переживали, что из-за новой системы получки станут ниже, но власти уверяли: они станут только выше. Президент даже пообещал разобраться со всеми причастными к нововведениям, если что-то пойдет не так.

- Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения, - цитировала БелТА Александра Лукашенко в декабре 2019-го.

Главная причина такого интереса к зарплатам бюджетников - тотальная нехватка учителей и врачей. Квалифицированные врачи уезжают из страны или уходят в другие сферы из-за низких зарплат, а большинство учителей - пенсионеры.

В бухгалтериях уже начали считать получки за январь по новой системе. Какие зарплаты вышли, учителя, врачи и другие бюджетники узнают 4 - 5 февраля. А 30 января министр труда и соцзащиты Ирина Костевич предупредила, что январская зарплата точно не будет выше декабрьской, пишет БелТА. Для наглядности она сравнила расчетники, которые преподаватель гимназии и врач получили в декабре и которые получат в январе.

Расчетник учителя: сумма за январь меньше на 136 рублей, но зарплата выше

Для примера Ирина Костевич взяла расчетники учителя гимназии первой квалификационной категории. Аванс он получает 19-го числа, а зарплату и премию за прошедший месяц - 4-го числа следующего месяца.

По старым правилам на выплату премий учителям уходило 20% планового фонда зарплаты и экономии средств на оплату труда (например, гимназия может проводить платные кружки и тем самым сохранять средства). В соответствии с утвержденным руководителем положением, премии выплачивались так: всем работникам (кроме руководителя) - премия в размере 7%, а оставшаяся часть распределялась с учетом личного вклада работника в общие достижения.

Кроме этого, выплачивались ежемесячные премии отдельным работникам за счет экономии - около 70 - 80 рублей (в месяце, следующим за отчетным).

С 2020 года премии стали выплачиваться в текущем месяце, поэтому в расчетнике за январь отражены январские премии, а не декабрьские, как было ранее. Чтобы перейти на новую систему, декабрьскую премию выплатили 31 декабря и, соответственно, включили в декабрьский расчетник.

Таким образом, расчетный листок учителя за декабрь 2019 года при нагрузке 27,25 часа в неделю выглядит так:

Расчетный листок учителя за декабрь

В нем отражены некоторые выплаты за ноябрь 2019 года (месяц 11), в том числе две премии (на общую сумму 58,47 рубля). Если отнять суммы выплат, начисленные за ноябрь (165,44 рубля), а также размер матпомощи в декабре (29,72 рубля), которая не входит в состав зарплаты, и учесть премию за декабрь, выплаченную в этом же месяце (50,61 рубля), то зарплата этого учителя за декабрь составила 816,34 рубля.

В расчетном листке за январь 2020 года тот же учитель увидит другие суммы:

Расчетный листок учителя за январь

Начисленная за январь зарплата составила 875,26 рубля, что почти на 59 рублей больше декабрьской. Но это увеличение зарплаты для конкретного учителя конкретной гимназии, а не для всех. В Минтруда отметили, что во втором полугодии учебного года (т. е. с 1 января) у некоторых учителей может уменьшиться количество часов педагогической нагрузки из-за изменения учебных планов. А с ними - и январская зарплата по сравнению с декабрьской.

Расчетники врача: разница за декабрь и январь - больше 300 рублей

Дано: врач-кардиолог первой категории. Аванс и премия за прошлый месяц врачам выплачивались в один день - 20-го числа, а зарплата - 5-го числа. Соответственно, премия за декабрь 2019 года была выплачена 20 января 2020-го.

Расчетный листок врача за декабрь

Ирина Костевич объясняет: чтобы сопоставить уровень зарплаты до и после введения изменений, из расчетника за декабрь надо отнять премию за счет экономии по оплате труда и матпомощь (она не постоянная). В итоге зарплата за декабрь, которую нужно сравнивать с январской: 1335,46 - 197 - 113 = 1025,46 рубля.

Расчетный листок врача за январь

В расчетном листке за январь врач-кардиолог увидит сумму 1129,09 рубля. И эта сумма - в чистом виде зарплата, без матпомощи и премии из экономии, которые в декабре существенно увеличили сумму, которую врач получил на руки. Стоит заметить, что расчетники одного и того же врача в каждом месяце будут разными - в зависимости от сверхурочных и ночных дежурств.

Почему для сравнения взяли расчетники за декабрь, а не за ноябрь, непонятно. Ведь получки в декабре всегда самые высокие за счет тринадцатых зарплат, премий и матпомощи.