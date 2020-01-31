2020-01-31T22:58:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Сравнили зарплаты за декабрь и январь: в Минтруда Беларуси показали новые расчетники врачей и учителей

Министр объяснила, как сравнивать зарплаты за январь и декабрь, чтобы понять, что они выросли, а не упали
Таисия ЧЕРНУХО
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Министр труда Ирина КостевичМинистр труда Ирина КостевичФото: Павел МАРТИНЧИК
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C 1 января этого года работники бюджетных организаций перешли на новую систему исчисления их зарплаты. Для этого тарифную ставку первого разряда заменили базовой ставкой в 185 рублей, в тарифной сетке вместо 27 разрядов стало 18, убрали коэффициенты повышения и в три раза сократили стимулирующе-компенсирующие выплаты, а постоянную часть оклада обещали зафиксировать на уровне 50 - 60% от зарплаты. По идее, система начислений станет более понятной и перестанет сводить с ума бухгалтеров и работников.

Еще в декабре многие бюджетники переживали, что из-за новой системы получки станут ниже, но власти уверяли: они станут только выше. Президент даже пообещал разобраться со всеми причастными к нововведениям, если что-то пойдет не так.

- Если только при этой нагрузке, что вы имеете, вы получите на рубль меньше, я вас прошу: сообщите мне. Я тогда разберусь со всеми, кто вносил эти предложения, - цитировала БелТА Александра Лукашенко в декабре 2019-го.

Главная причина такого интереса к зарплатам бюджетников - тотальная нехватка учителей и врачей. Квалифицированные врачи уезжают из страны или уходят в другие сферы из-за низких зарплат, а большинство учителей - пенсионеры.

В бухгалтериях уже начали считать получки за январь по новой системе. Какие зарплаты вышли, учителя, врачи и другие бюджетники узнают 4 - 5 февраля. А 30 января министр труда и соцзащиты Ирина Костевич предупредила, что январская зарплата точно не будет выше декабрьской, пишет БелТА. Для наглядности она сравнила расчетники, которые преподаватель гимназии и врач получили в декабре и которые получат в январе.

Расчетник учителя: сумма за январь меньше на 136 рублей, но зарплата выше

Для примера Ирина Костевич взяла расчетники учителя гимназии первой квалификационной категории. Аванс он получает 19-го числа, а зарплату и премию за прошедший месяц - 4-го числа следующего месяца.

По старым правилам на выплату премий учителям уходило 20% планового фонда зарплаты и экономии средств на оплату труда (например, гимназия может проводить платные кружки и тем самым сохранять средства). В соответствии с утвержденным руководителем положением, премии выплачивались так: всем работникам (кроме руководителя) - премия в размере 7%, а оставшаяся часть распределялась с учетом личного вклада работника в общие достижения.

Кроме этого, выплачивались ежемесячные премии отдельным работникам за счет экономии - около 70 - 80 рублей (в месяце, следующим за отчетным).

С 2020 года премии стали выплачиваться в текущем месяце, поэтому в расчетнике за январь отражены январские премии, а не декабрьские, как было ранее. Чтобы перейти на новую систему, декабрьскую премию выплатили 31 декабря и, соответственно, включили в декабрьский расчетник.

Таким образом, расчетный листок учителя за декабрь 2019 года при нагрузке 27,25 часа в неделю выглядит так:

Расчетный листок учителя за декабрь

Расчетный листок учителя за декабрь

В нем отражены некоторые выплаты за ноябрь 2019 года (месяц 11), в том числе две премии (на общую сумму 58,47 рубля). Если отнять суммы выплат, начисленные за ноябрь (165,44 рубля), а также размер матпомощи в декабре (29,72 рубля), которая не входит в состав зарплаты, и учесть премию за декабрь, выплаченную в этом же месяце (50,61 рубля), то зарплата этого учителя за декабрь составила 816,34 рубля.

В расчетном листке за январь 2020 года тот же учитель увидит другие суммы:

Расчетный листок учителя за январь

Расчетный листок учителя за январь

Начисленная за январь зарплата составила 875,26 рубля, что почти на 59 рублей больше декабрьской. Но это увеличение зарплаты для конкретного учителя конкретной гимназии, а не для всех. В Минтруда отметили, что во втором полугодии учебного года (т. е. с 1 января) у некоторых учителей может уменьшиться количество часов педагогической нагрузки из-за изменения учебных планов. А с ними - и январская зарплата по сравнению с декабрьской.

Расчетники врача: разница за декабрь и январь - больше 300 рублей

Дано: врач-кардиолог первой категории. Аванс и премия за прошлый месяц врачам выплачивались в один день - 20-го числа, а зарплата - 5-го числа. Соответственно, премия за декабрь 2019 года была выплачена 20 января 2020-го.

Расчетный листок врача за декабрь

Расчетный листок врача за декабрь

Ирина Костевич объясняет: чтобы сопоставить уровень зарплаты до и после введения изменений, из расчетника за декабрь надо отнять премию за счет экономии по оплате труда и матпомощь (она не постоянная). В итоге зарплата за декабрь, которую нужно сравнивать с январской: 1335,46 - 197 - 113 = 1025,46 рубля.

Расчетный листок врача за январь

Расчетный листок врача за январь

В расчетном листке за январь врач-кардиолог увидит сумму 1129,09 рубля. И эта сумма - в чистом виде зарплата, без матпомощи и премии из экономии, которые в декабре существенно увеличили сумму, которую врач получил на руки. Стоит заметить, что расчетники одного и того же врача в каждом месяце будут разными - в зависимости от сверхурочных и ночных дежурств.

Почему для сравнения взяли расчетники за декабрь, а не за ноябрь, непонятно. Ведь получки в декабре всегда самые высокие за счет тринадцатых зарплат, премий и матпомощи.

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