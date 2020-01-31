Куда пойти в феврале: Макс Барских и Drezden Михалка с новым альбомом

Наргиз, 1 февраля

-Каждый свой концерт, я переживаю как новую жизнь. Это мой путь. Только мои зрители и их энергия помогают открыть мне новые грани себя, - говорит Наргиз.

Певица даст большой сольный концерт во Дворце Республики. В альбоме «Вдвоем» представлены песни, которые стали заняли первые строчки в чартах: «Я не твоя война», «Ты - моя нежность», «Я не верю тебе», «Беги». А клип на совместную песню Наргиз и Максима Фадеева «Вдвоем» собрал уже больше 202 млн. просмотров на YouTube.

Фестываль "Узаемна", 2 февраля

У дзень народзінаў Кастуся Каліноўскага ў Re:public

пройдзе музычны фэст Узаемна! У імпрэзе возьмуць удзел гурты Dzieciuki, Znich & Rutvica, Pawa, Стары Ольса, Раман Арлоў і У нескладовае і польскі гурт ywio ak Таксама выступіць гурт, які абіраецца шляхам конкурса.

- Гэты фэст, я лічу, для кожнага беларуса ёсць пэўны напамін пра тое, што ён павінен шанаваць сваіх герояў і ведаць сваю гісторыю! - падзяліўся меркаваннем Алесь Таболіч, лідар гурта Znich. - Дарэчы, мы пакажам новую і старую праграму ў новых вобразах. Зараз мы чакаем новыя касцюмы. Спадзяемся прэзентаваць і паказаць новы кліп. Будуць і патрыятычныя песні - даніна павагі Кастусю Каліноўскаму.

Uriah Heep, 8 февраля

Uriah Heep за свою карьеру продали более 45 миллионов пластинок по всему миру, отыграли более 4000 концертов в 60 странах мира. Для любителей рока 70-х годов музыканты выступят в Прайм-холле.

Кассиопея, 13 февраля

Любителей белорусской альтернативной музыки ждут в баре Граффити. Характерное чувство юмора, научно-фантастическая и абсурдистская тематика,причудливые сюрреалистичные костюмы и маски - это все Кассиопея.

Олег Митяев, 14 февраля

В Центральном Доме офицеров выступит народный артист России Олег Митяев с новой программой «И оказалось счастьем просто жить». «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Лето-это маленькая жизнь» - эти песни знают многие. В концерте участвуют Леонид Марголин и Родион Марченко.

Фiолет, 14 февраля

В клуб «Брюгге» возвращается украинская группа «Фіолет»! Обещают взрывной концерт, на котором отыграют только хиты.

J:Морс, 14 февраля

Для «Морсов» это уже традиция - давать концерты 14 февраля. Музыканты выступят с Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании в Прайм-холле.

- У нас особое отношение к программе с оркестром: она, как дорогой коньяк, который стоит где-то в укромном месте и достается только по специальным поводам, - говорит лидер группы Владимир Пугач. - В этот раз будет другой по составу оркестр, поэтому делаем аранжировки специально под него. Так что обещаем обновленное звучание и репертуар.

Nizkiz, 15 февраля

Белорусская группа, которая собирает самые разные площадки, на этот раз соберет Фалкон-клаб. Музыканты выступает и в Беларуси, и на международных фестивалях, а в прошлом году вышли на одну сцену с 30 seconds to mars и выступили у Марсов на разогреве.

Виктор Шалкевич, 15 февраля

У Палацы культуры Прафсаюзаў пасля минулагодняга юбілейнага канцэрта Віктар Шалкевіч зноў збірае слухачоў.

- Мінулы год быў дастаткова багатым на розныя здарэнні, - дзеліцца Вiктар Шалкевiч. - У Беластоку ў выдаўніцтве Fundacja S siedzi выйшла мая кніга Miasteczko G i okolice па-польску. Я яе практычна напісаў па-новай - аказалася, што я добра валодаю крэсоваю пальшчызнаю, а пісьменнік і журналіст Міхал Андрасюк яе толькі паправіў і адрэдагаваў, за што яму вялікі дзякуй! Выйшаў падвойны альбом да юбілею. Як зазвычай, было многа канцэртаў як у Беларусі, так і за мяжой.

NaviBand, 20 февраля

В Прайм-холле NaviBand презентуют новый альбом. Это будет первое сольное выступление группы в Минске после прошлогоднего февральского аншлага в клубе Re:Public. В рамках тура в поддержку нового альбома музыканты посетят Киев, Москву, Варшаву, Вильнюс, Прагу и Берлин. Но самое незабываемое событие как всегда ожидает Минск.

Луна, 21 февраля

Луна ждет, чтобы на каждом концерте был разрыв, а значит и на ее выступлении в Re:public, где она выступит с альбомом «Транс».

- Альбом «Транс» ставит некую логичную точку. Он завершает цикл перемен в моей жизни; череду из разных эмоций и состояний, - рассказывает 29-летняя Кристина Герасимова.

Drezden, 23 февраля

За год существования у коллектива Сергея Михалка Drezden вышел второй альбом «Эдельвейс». Это 11 треков. Просмотры клипа на главную песню альбома «Эдельвейс» приближаются к отметке в 2 миллион на YouTube. В Falcon Club впервые представит Drezden в концертном формате.

Чиж & Co, 27 февраля

Последний студийный альбом группы Чиж & Co был записан больше 10 лет назад, но музыканты активно гастролирует и собирает полные залы. Сами свои песни называют «домашними, кухонными блюзами». Кроме авторских песен, исполняют еще и чужие, но в собственной обработке.

Макс Барских, 29 февраля

Макс Барских выступит в «Минск-арене». Прозвучат песни из нового альбома «Семь»: «Неземная», «Странная», «Берега» и многие другие. Кстати, хиты «Туманы» и «Моя любовь», по данным медиапортала TopHit, прозвучали в эфире радиостанций РФ и СНГ почти 2 миллиона раз.