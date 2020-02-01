Официально: ограничения на поездки и эмиграцию в США белорусов не коснутся

На прошлой неделе в американских СМИ появилась новость: Беларусь попала в список стран, гражданам которых запретят поездки или иммиграцию в США:

- Список стран еще не окончательный и может быть изменен, а пока он включает Беларусь, Мьянму (также известную как Бирма) Эритрею, Кыргызстан, Нигерию, Судан и Танзанию, - сообщал американский журнал Politico. - Проект, рассматриваемый администрацией Трампа, наложит иммиграционные ограничения еще на семь стран, но не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты. Тем не менее, любые новые ограничения могут обострить связи с этими странами, некоторые из которых помогают США в таких вопросах, как борьба с терроризмом, а с некоторыми Вашингтон пытается наладить отношения по стратегическим причинам.

Трамп подтвердил во вторник в интервью The Wall Street Journal из Давоса, что он пытается добавить дополнительные страны к запрету на поездки, но отказался перечислить страны. Других подробностей тогда не сообщалось.

Наконец, появилась официальная информация: из списка Беларусь исчезла. Интересно, что эта новость появилась буквально за десять часов до прилета в Беларусь главы американского Госдепа Майкла Помпео:

- В пятницу администрация Трампа объявила, что сдерживает легальную иммиграцию из шести дополнительных стран, которые, по словам чиновников, не соответствуют стандартам безопасности, в рамках года выборов, направленного на дальнейшее ограничение иммиграции. По словам официальных лиц, иммигранты из Кыргызстана, Мьянмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании столкнутся с новыми ограничениями в получении определенных виз для въезда в Соединенные Штаты, - сообщает журнал Time. - Но это не полный запрет на поездки, в отличие от предыдущих попыток президента Дональда Трампа, которые вызвали возмущение во всем мире за несправедливое преследование мусульман.

Как сообщает издание, ограничения вступят в силу 21 февраля.