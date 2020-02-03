2020-02-03T11:08:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Значок члена БРСМ прикрепил прямо на кожу: раздевавшийся против цензуры художник Алексей Кузьмич провел новую акцию

Так, говорит Алексей, он совершил обряд посвящения в ряды общественного объединения [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Новая арт-акция Алексея Кузьмича. Фото: Мария Попова (Фейсбук Алексея Кузьмича)Новая арт-акция Алексея Кузьмича. Фото: Мария Попова (Фейсбук Алексея Кузьмича)
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Напомним, осенью 2019-го Алексей провел арт-интервенцию во время вернисажа в Национальном центре современных искусств. Он сбросил с себя черный плащ, оставшись обнаженным, а на причинном месте была прикреплена копия таблички с фасада Минкультуры Беларуси. Так художник протестовал против проявлений цензуры со стороны министерства и Центра современных искусств. После этого на него писали заявления в милицию, проводилась проверка его действий, но к уголовной и административной ответственности Кузьмича правоохранители решили не привлекать.

Новая акция Алексея называется «Родина-BDSM».

Новая арт-акция Алексея Кузьмича. Фото: Мария Попова (Фейсбук Алексея Кузьмича)

Новая арт-акция Алексея Кузьмича. Фото: Мария Попова (Фейсбук Алексея Кузьмича)

- Это рассуждение о губительности любых идеологических воззрений в их крайних проявлениях, через возведение идеи в культ, где жизни отведена второстепенная роль, - объясняет он в своем Фейсбуке. - В этом действии я помещаю себя внутрь системного эксперимента, рассуждая о влиянии бесчисленных концепций идеологии и пропаганды на формирование мировоззрения современного человека и общественной мысли, проводя параллели с религиозными, оккультными практиками подчинения, жертвоприношением и психосексуальной субкультурой.

Свою новую акцию Алексей называет продолжением предыдущей. Он приурочил ее к вступлению в силу с 1 февраля 2020г изменений в законе Республики Беларусь «О противодействии экстремизму». А основное внимание уделяет Белоруcскому республиканскому союзу молодежи.

- Как преемственной комсомолу времен СССР структуре, формирующей современное идеологическое мировоззрение молодых людей в стране и претендующей на монополию в формировании кадров управленческих структур и исполнительной власти в Беларуси, - уточняет Алексей.

Новая арт-акция Алексея Кузьмича. Фото: Фейсбук Алексея Кузьмича

Новая арт-акция Алексея Кузьмича. Фото: Фейсбук Алексея Кузьмича

Также Кузьмич выложил в Фейсбук письмо к первому секретарю ЦК БРСМ Дмитрию Воронюку, где, в частности, пишет: «Торжественно спешу сообщить, что вступил в ряды вашего объединения, совершив обряд посвящения. Являясь теперь его членом и понимая суть функционирования организации, предлагаю переименовать ОО «БРСМ» в «Родина-BDSM», что, на мой взгляд, конкретнее отражает специфику вашей деятельности и ее сходство с практиками садомазохизма и психосексуального доминирования».

Алексей известен как художник видеоарта. К описанию акции он добавляет видео, на котором сначала появляется в черной рубашке и с факелом у сделанного им креста с надписями «право», «лево» и другими. Затем Кузьмич его поджигает, а глаза завязывает красным галстуком. После этого к прямо обнаженному торсу художник прикрепляет значок БРСМ. С ним и кровоточащей раной он вскидывает руку в приветственном жесте. Правда, если в первой части видео он напоминает пионерское приветствие, то во второй похоже на то, что практиковали фашисты. На фоне видео звучат строки из выложенного Кузьмичем в соцсети «Манифеста мертвого BDSMщика».

Видео, фото и все материалы акции Алексей обещал отправить в БРСМ.

Новая арт-акция Алексея Кузьмича. Фото: Мария Попова (Фейсбук Алексея Кузьмича)

Новая арт-акция Алексея Кузьмича. Фото: Мария Попова (Фейсбук Алексея Кузьмича)

СПРАВКА «КП»

Алексей КУЗЬМИЧ, художник. 31 год. Родился в Минске в семье художника Алексея Кузьмича-старшего, известного своими мадоннами. По образованию – экономист. Работает UX-дизайнером – проектирует структуры интерфейсов сайтов и мобильных приложений. Это мастерство осваивал сам. В искусстве занимается арт-акционизмом, перформативными практиками, видеоартом. Холост.

Алексей всех впечатлил во время арт-интервенции в НЦСИ. Фото: Архив Алексея Кузьмича

Алексей всех впечатлил во время арт-интервенции в НЦСИ. Фото: Архив Алексея Кузьмича

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