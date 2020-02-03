Колорит «Нового Орлеана» - в Минске!

Лучшие условия для покупки квартиры - на старте продаж. Поэтому покупатели, которые хотят получить лучшую цену и наиболее удобную планировку, специально ждут такие моменты. Утро 3 февраля не стало исключением - в офисе продаж застройщика, компании «Дана Холдингз», с открытия многолюдно!

Квартал «Северная Америка»: современная архитектура и яркие формы

Дом «Новый Орлеан» находится в квартале «Северная Америка», символизирующем на карте комплекса «Минск Мир» образ США и Канады - высокотехнологичных стран, во многом задающих ритм развития планеты. У дома будут два брата - «Нью-Йорк» и «Майами», здания схожей архитектуры. Они создают высотную доминанту всего квартала - образ этакого Манхеттена.

Квартал «Северная Америка».

Планируемый срок сдачи «Нового Орлеана» - октябрь нынешнего года!

Проследить, как продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно с помощью видеотура на сайте застройщика практически в онлайн-режиме.

Квартал «Северная Америка» - это современная архитектура с зеркальными фасадами и яркими формами. По площади это один из самых просторных кварталов комплекса, внутри которого будет построено сразу две школы с оборудованными спортивными городками и стадионом. В соседних кварталах - детские сады.

У каждого дома отлично оборудованные спортивные площадки и детские городки.

Непременные атрибуты удобного для жизни квартала - многочисленные кафе, магазины, объекты сферы услуг. Это не только комфорт для жителей, но и возможность для многих предприимчивых людей открыть здесь свой бизнес - рядом с домом.

В каждом дворе - спортивные площадки и детские городки, зоны отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.

Квартал будет закрыт от сквозного движения машин - владельцы смогут оставить автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг на 800 автомобилей в комплексе «Минск Мир» открыли минувшей осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг.

Купите квартиру в доме «Новый Орлеан» - и получите все преимущества комплекса, который удостоен награды EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Все необходимое здесь - в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Буквально по соседству от «Северной Америки» будет разбит новый городской парк площадью 10 гектаров. Это красивая территория для спокойного и активного отдыха - с уединенными дорожками для прогулок, фонтанами со скульптурами, спортивными и детскими площадками.

Кстати, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек - прекрасная возможность для оздоровительных велопрогулок и спортивных тренировок.

Нельзя не вспомнить великолепную транспортную инфраструктуру - новые станции метрополитена и многочисленные остановки общественного транспорта всегда в шаговой доступности.

Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.

Любимым местом для покупок и отдыха у жителей столицы станет новый крупный ТРЦ «Мара Молл» - с магазинами, фуд-кортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса - Международный финансовый центр Minsk World - должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса.

Как отмечает менеджер отдела продаж Александр Скобелев, покупатели высоко оценивают преимущества комплекса «Минск Мир».

- Комплекс выгодно расположен на карте Минска. Три минуты на автомобиле до центра. В его границах - сразу две станции метро. Все выезды рядом - на второе кольцо, на кольцевую. В самом комплексе - большой парк, огромный торговый центр, кафе, рестораны, аптеки… Все, что нужно для жизни! - рассказывает Александр.

Дом «Новый Орлеан»: квартиры свободной планировки, панорамный лифт и лобби

В доме «Новый Орлеан» - 25 этажей и 294 квартиры площадью от 28 до 75 квадратных метров. Его зеркальный фасад с бронзовой тонировкой сверкает, как труба самого Луи Армстронга!

Дом «Новый Орлеан».

Все квартиры - свободной планировки. Высота потолков - 2,70 метра, а на последнем этаже - 3 метра! Создать интерьер квартиры на свой вкус - это реальная возможность для каждого.

Даже самые небольшие студии в доме залиты светом, ведь глухих простенков фасада здесь практически нет: остекленные лоджии - во всех квартирах! Есть также панорамные окна с детскими замками, а в квартирах побольше - еще и балконы. Нижняя часть сплошного остекления не открывается и снабжена усиленными небьющимися двухкамерными стеклопакетами ведущих мировых производителей - для безопасности и удобства жильцов.

В просторном лобби высотой более 3 метров расположена стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком. Есть отдельный бокс для хранения велосипедов и увеличенный тамбур для детских колясок. Лобби имеет два выхода - во двор и на улицу, к стоянкам автомобилей. Кстати, парковки для велосипедов также размещены на придомовой территории.

Лобби дома «Новый Орлеан».

Из панорамного лифта вид на город будет открываться просто потрясающий! А всего здесь три скоростных и бесшумных лифта от компании OTIS - ведущего производителя подъемного оборудования в мире.

БУДЬ В КУРСЕ!

Выгодные финансовые инструменты для приобретения жилья

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный для семей со стабильным доходом инструмент - уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется до 10 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие достаточных средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий вариант покупки в рассрочку.

Прекрасная новость для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков. При одномоментном внесении средств за квартиру скидка составит до 20%!

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе Беларусбанка ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% - на второй и третий годы. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Светлана Иоселевская в отдел продаж компании пришла целенаправленно - в ее планах приобретение квартиры в комплексе «Минск Мир» с максимальной выгодой.

Светлана Иосилевская.

- Я рассматриваю вариант в «Минск Мире», так называемую евродвушку, около 43 квадратных метров. Здесь недалеко метро, основные транспортные развязки. Рядом будет и Международный финансовый центр, что сыграет в будущем существенную роль для развития и района, и всего города. Поэтому эту покупку я рассматриваю как инвестицию в завтрашний день, которая даст определенный результат. Для меня самое интересное условие - стопроцентная предоплата. Она позволяет сократить стоимость каждого квадратного метра до 20% - а соответственно, и стоимость всей квартиры. Но можно рассматривать и рассрочку, и партнерский кредит, которые предоставляет застройщик. Условия - одни из самых лучших в нашей стране, так что все интересно! - считает Светлана.

Подробности по условиям покупки квартир в доме «Новый Орлеан» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00.

Адрес: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. м. «Восток».

Телефоны:

7675 (мобильные операторы),

+375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.