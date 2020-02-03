"Если ты в пекло, я за тобой": Би-2 сняли шокирующее видео на новую песню

Новая песня «Пекло» дала старт одиннадцатому студийному альбому группы, релиз которого запланирован на 2021 год. В создании композиции «Пекло» участвовали лучшие силы мировой музыкальной индустрии. Сведение трека проходило в Лондоне в мастерской обладателя Grammy Эдриана Бушби, мастеринг выполнен руками известного инженера Брайана «Big Bass» Гарднера в Лос-Анджелесе. Режиссером видеоклипа стал Макс Шишкин, известный по работе с Элджеем, Jah Kalib и Иваном Дорном. К слову, «Пекло» — первая совместная работа Би-2 и Макса.

- Шура скинул мне трек и, послушав его, я дико кайфанул. Очень хотел снять клип в стиле альтернативных 90-х: с определенным стилем, монтажом, художкой. Сразу подумал про свою съемочную группу: «Они бы просто умерли от счастья!». Это проект, которым я и моя команда будем болеть и гордиться, настолько, что сможем родителям показать!, - сообщил Макс.

Клип с первых секунд погружает зрителя в фантасмагорию ночных кошмаров с гнетущей атмосферой survival horror. Лёва Би-2 отметил, что инфернальный характер песни и основной рефрен «Если ты в пекло, то я за тобой» стали проявляться уже в процессе написания музыки:

- Конечно, творчество сталкеров мрачных уголков подсознания – Мэрилина Мэнсона, Дэвида Боуи «электронного периода» – оказало огромное влияние на нас. Но в работе над аранжировкой и звуком мы ни на кого конкретно не ориентировались. Чего не скажешь о клипе, который мы сознательно старались стилизовать под эстетику гранжа 90-х. Режиссер Максим Шишкин, с которым мы работаем впервые, оказался истинным адептом зловещего символизма!.

Фото: Татьяна ИВАНОВА

Впрочем, по словам музыканта, мрачная эстетика сингла нового альбома вовсе не означает, что и вся новая пластинка будет выдержана в едином стиле:

- Если говорить о настроении грядущего альбома, то оно обещает быть абсолютно непредсказуемым, как и время, в котором мы сейчас живем, - заметил Лёва Би-2.

Ну а мы не забываем, что 6 июня 2020 года нас ждет грандиозное событие – концерт наших земляков, группы «Би-2». Ожидается, что его посетит не менее 35 000 человек – именно столько максимально способен вместить реконструированный стадион «Динамо». К слову, группе предстоит выступить на этой площадке впервые.

Музыканты подготовили новую программу NewBest, подготовка к ней идет полным ходом. На «Динамо» будет применен новый подход к пространству концертной площадки: границы сцены будут размыты, каждый зритель будет вовлечен в шоу и станет его важной частью в режиме «дополненной реальности». Уже сейчас понятно, что этот грандиозный станет одним из самых значимых музыкальных событий следующего года в Беларуси. Пропустить его не захочет ни один поклонник «Би-2» – а у нас их очень много. По традиции, билеты на все концерты «Би-2» у нас разлетаются задолго до мероприятия, так что логично подумать о них заранее. Тем более, что сейчас они все еще продаются по специальной, более низкой цене.

Когда: 6 июня 2020 года, 18.00.

Где: минский стадион «Динамо».

Сколько: 37 — 73 рубля.

КСТАТИ

Десятый студийный альбом Би-2 «Горизонт событий» был выпущен в 2017 году и стал одним из самых успешных релизов группы. За время, прошедшее с выхода «Горизонта событий», музыкальный коллектив проехал масштабным туром в поддержку альбома и продолжил проект с оркестром: Би-2 выпустили свежий релиз и обновили концертную программу в 2018-м.

С сентября 2019 года начался гастрольный тур новой концертной программы NewBest, в который вошли хиты из альбома «Горизонт событий и greatest hits Би-2, которые любят и знают миллионы. Дебютный сингл грядущего альбома – «Пекло» – войдет в концертную программу с февраля 2020.