Белорус в Чехии снова подрался с соперником на льду
В воскресенье «Били Тигржи» из Либереца» в чемпионате Чехии играли с «Младой Болеслав». Белорусский хоккеист Роман Граборенко, выступающий за «тигров», устроил драку с нападающим соперника Паволом Скалицким. Он не успевал за форвардом, слег его толкнул сзади, тот столкнулся с вратарем. Дальше возле бортика за воротами защитник нокаутировал соперника, после чего был удален до конца матча. Команда Граборенко уступила со счетом 1:4.
Роман Граборенко брутально наказал соперника за контакт с голкипером. Источник: Хоккей Беларуси
Пару недель назад Граборенко подрался с двухметровым защитником «Витковице» Лукашом Коваржом. Правда, полноценным боем это не назовешь – судьи разняли игроков.
Белорусский гигант Либереца Роман Граборенко вступился за партнеров и уложил двухметрового чеха. Источник: Хоккей Беларуси
Ранее 27-летний Роман Граборенко выступал за «Динамо» Минск, «Нефтехимик», «Кульлунь», клубы из минорных североамериканских лиг, трижды участвовал в чемпионатах мира в составе сборной Беларуси.
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