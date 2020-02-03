2020-02-03T14:43:03+03:00
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КП Беларусь

В сериале ОНТ Владимир Гостюхин снова стал дальнобойщиком

Мы посмотрели пилотный выпуск и узнали, о чем сериал
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Владимир Гостюхин с удовольствием согласился сняться в роли дальнобойщика в белорусском сериале.Владимир Гостюхин с удовольствием согласился сняться в роли дальнобойщика в белорусском сериале.
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Телеканал ОНТ решил взяться за съемки сериала. Причем своими силами. Написали сценарий «Ночной смены» режиссер Илья Баранов и телеведущий Максим Сокол. Техническая группа - те, кто обычно снимает на ОНТ новости. Изначально работа была на голом энтузиазме, но руководство телеканала, узнав об идее, поддержало инициативу.

Жанр сериала определить непросто - будут в нем и элементы ситкома, и детектива, и даже мистики. Пилотный выпуск сняли еще в прошлом году и в ожидании теплого времени года решили спросить у зрителей: а вам вообще нужен белорусский сериал? Посетители сайта ont.by в основном идею поддержали.

Действие сериала разворачивается вокруг заправки.

Действие сериала разворачивается вокруг заправки.

Одним из первых увидел пилотную серию известный польский режиссер Кшиштоф Занусси, лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев».

- Посмотрел серию «Ночной смены» с интересом и с удовольствием. Мне кажется, это очень хорошее ремесло - хорошо снято, хорошо сыграно. Я бы хотел, чтобы авторы пошли еще дальше и сняли серьезное кино, - сказал он.

Мы также посмотрели пилотный выпуск и заметили несколько удачных и действительно смешных моментов. В одной из сцен обыгрывается билборд, на котором Анджелина Джоли стреляет глазками в сторону Михаила Боярского. Кто знает, может, они появятся в следующих сериях не только на картоне?

Во всяком случае, одного из самых известных белорусских артистов - Владимира Гостюхина - в сериале мы увидели. В отечественном кино он не снимался уже шесть лет и говорит, что соскучился. Играет, как несложно догадаться, водителя фуры - это амплуа закрепилось за ним еще со времен популярного в нулевых сериала «Дальнобойщики».

- Для меня важно сниматься в национальном кино, - заметил народный артист Беларуси. - Во-первых, это нормально - культивировать белорусские культурные ценности. Во-вторых, крайне важно способствовать развитию материальной и кадровой базы белорусского кинематографа. А это и свои сценаристы, актеры, режиссеры, звукорежиссеры и видеоинженеры. Поэтому я принял предложение группы молодых энтузиастов с телеканала ОНТ сняться в пилоте сериала. Мне понравилось работать с этой молодой командой.

Сериал полон забавных моментов.

Сериал полон забавных моментов.

Сколько будет серий - вопрос пока открытый, это зависит от того, как «Ночную смену» примут зрители. Съемки продолжатся уже в апреле.

О ЧЕМ СЕРИАЛ

Сюжет сериала «Ночная смена» будет вращаться вокруг заправки, куда приезжает множество самых разных людей и закручиваются невероятные истории. Главные герои - работники заправки, но в каждой серии будут новые персонажи. Не исключено, что появится в сериале и любовная линия.

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