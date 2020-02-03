2020-02-03T14:01:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Дождались! К среде 5 февраля в Беларусь придет зима со снегом и похолоданием

Ожидать сугробов на улицах все равно не приходится, но к климатической норме мы станем ближе
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Зима подкралась тогда, когда ее уже никто не ждалЗима подкралась тогда, когда ее уже никто не ждалФото: Павел МАРТИНЧИК
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Прошедшие два месяца зимы удивляли рекордами: из-за аномального тепла распустились цветы, вернулись с юга птицы и вышли из спячки звери. Ни в январе, ни в феврале морозы и снегопады в страну так и не пришли, но со среды все встанет на свои места. По прогнозу Белгидромета, на предстоящей неделе в Беларусь придет зима.

Во вторник, 4 февраля сохранится неустойчивая, но довольно теплая погода: днем будет от -1°С по востоку страны до +5°С по западу. Местами пройдут мокрый снег и дожди. Не исключены слабый туман и гололед.

Похолодает уже в среду: в ночь на 5 февраля столбик термометра опустится до -3…-10°С. Днем будет от 0 до -6°С. В некоторых районах республики ожидается кратковременный снег, на дорогах возможна гололедица.

Ночь на четверг тоже будет морозной: от -2°С по западу до -10…-12°С по востоку страны. Днем потеплеет: от -3°С до +3°С. Местами пройдет кратковременный снег, а в западных районах - мокрый снег, дождь. Возможны гололед и гололедица на дорогах.

Температура воздуха в пятницу ночью составит -2…-8°С. По северу при прояснениях - до -10°С. Днем ожидается от 0 до -6 градусов. По востоку республики прогнозируется кратковременный снег, существенный дискомфорт внесет сильный порывистый ветер.

К выходным придут неустойчивые воздушные массы с северо-запада. Ночью будет от -3°С до -10°С. Днем -4…+2°С. В отдельных районах пройдет кратковременный снег и снег с дождем. Местами гололед, на дорогах - гололедица.

- Самый лютый месяц зимы у нас начался с весенней погоды: 1 - 2 февраля температура воздуха превышала климатическую норму на 10 - 13 градусов. Такие показатели больше характерны для середины апреля, нежели для февраля. Но тот температурный фон, который установится на неделе, близок к климатической норме, характерной для этого времени года, - объяснил Александр Беганский, начальник службы метеопрогнозов Белгидромета.

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